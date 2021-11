La Juventus ha presentato la serie realizzata da Amazon Original "All or Nothing". In questo show suddiviso in otto episodi si vedranno tutti gli aspetti più nascosti della passata stagione. L'annata 2020/2021 è stata piuttosto complicata e la squadra che all'epoca era guidata da Andrea Pirlo ha vissuto momenti di alta tensione. All or Nothing mostra ai tifosi anche quelle situazioni che normalmente non è possibile vedere ovvero gli attimi che i giocatori vivono negli spogliatoi. In particolare si potranno vedere le urla di Andrea Pirlo, gli sfoghi di Cristiano Ronaldo e il discorso pronunciato da Leonardo Bonucci.

Il numero 19 juventino, in un momento di alta tensione, si è rivolto così alla squadra: "Non possiamo giocare così se vogliamo vincere lo scudetto. Così non vinciamo un ca..". Dunque, dal 25 novembre i tifosi della Juventus potranno sintonizzarsi su Prime Video per vedere "All or Nothing" e scoprire così i segreti di quella che è stata una stagione sicuramente complicata ma che ha portato anche alla conquista di due trofei e di un posto in Champions League.

I segreti della Juventus

"All or Nothing" sarà il grande evento a cui potranno assistere i tifosi bianconeri dal 25 novembre. In queste ore, la serie prodotta e realizzata da Amazon Original è stata presentata alla stampa e nella serata di ieri 17 novembre c'è stata la première all'Allianz Stadium con la presenza dei giocatori juventini.

Negli otto episodi si ripercorrerà tutta la stagione 2020/2021 e s comincerà con l'avvio dell'annata che porta alla prima vittoria contro la Sampdoria, poi però le cose non andranno come sperato e si vivranno grandi momenti di difficoltà. La crisi si aprirà definitivamente con la sconfitta in casa contro la Fiorentina. Da lì in avanti si vivranno alti e bassi e ci saranno diversi momenti di tensione.

Uno di questi attimi di agitazione si vivrà nello spogliatoio di Firenze a Andrea Pirlo alzerà la voce con i suoi giocatori: "Per partite così ci vogliono gli attributi. E noi non vinciamo nemmeno un contrasto", queste le parole dell'ex allenatore della Juventus. Anche Cristiano Ronaldo ha avuto modo, nel corso della passata stagione di mostrare il suo disappunto: "Si vince solo di squadra, senza lo spirito di squadra un singolo non può fare nulla".

Dunque, per i tifosi bianconeri sarà un viaggio nei segreti della Vecchia Signora e per vedere gli otto episodi di All or Nothing basterà sintonizzarsi su Prime Video.

Intanto la Juventus lavora in vista della gara contro la Lazio

Questo pomeriggio 18 novembre la Juventus si allenerà alla Continassa. Prima della seduta, però, Paulo Dybala è atteso al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti per capire se potrà essere a disposizione per il match contro la Lazio.