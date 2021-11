L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe l'interesse per il giovane Karim Adeyemi, attaccante del Salisburgo. Il giocatore potrebbe essere il giusto rinforzo per i nerazzurri, infatti, come detto dal giornalista Patrick Berger, i dirigenti milanesi avrebbero già messo sul piatto un contratto quinquennale che potrebbe anticipare la concorrenza del Borussia Dortmund. Il centravanti al momento ha messo a segno 14 gol e 2 assist in due partite.

Restano, comunque, degli obiettivi nerazzurri anche Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Per ognuno di essi servirebbero circa 25 milioni di euro.

In uscita continua a circolare il nome di Alexis Sanchez, il quale intanto si è sbloccato sul piano realizzativo, andando a segno nel finale di partita in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol.

Inter: Brozovic piacerebbe al Newcastle

Il centrocampista croato Brozovic intanto sarebbe finito nel mirino del fondo Pif, proprietario da poche settimane dei Magpies. Secondo quanto riportato da The Sun ci sarebbero stati anche i primi contatti, anche se il calciatore vorrebbe continuare la trattativa per rimanere alla Pinetina. Il suo contratto scade nel giugno 2022 e l'entourage starebbe parlando da tempo con i dirigenti milanesi per prolungare l'accordo.

La richiesta sarebbe di circa 6 milioni di euro annui, la stessa offerta nei giorni scorsi a Lautaro Martinez.

Sulle tracce di Brozovic ci sarebbero anche squadre come Manchester United e Paris Saint Germain.

Le altre operazioni in entrata e in uscita

Prima della gara contro lo Sheriff Tiraspol, Piero Ausilio ha intanto confermato che a breve ci sarà anche il rinnovo di Nicolò Barella.

L'ex Cagliari è anche candidato per ereditare la fascia da capitano, specie se Samir Handanovic non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza a giugno del 2022. Al posto del portiere sloveno, intanto, sarebbe praticamente fatta per l'arrivo di Andrè Onana.

Intanto proseguono le indiscrezioni per quanto riguarda il futuro di Christian Eriksen.

Il danese potrebbe ritornare all'Ajax dopo l'installazione del bypass per il malore accusato durante la gara contro la Finlandia. In Olanda infatti le regole calcistiche gli permetterebbero, diversamente dall'Italia, di ritornare sul rettangolo di gioco a livello agonistico.