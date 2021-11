Si è da poco concluso a Tiraspol il match valido per la quarta giornata del gruppo D di Champions League, la prima di ritorno, tra Sheriff e Inter sul risultato finale di 1-3 grazie ai gol di Brozovic, Skriniar, Alexis Sanchez e Traore.

La classifica del girone ora vede il Real Madrid in testa con 9 punti, seguito dall'Inter a quota 7, Sheriff 6 e Shakhtar fanalino di coda con 0 punti.

In Europa si tornerà in campo tra tre settimane, con gli sceriffi di scena sempre in casa contro il Real Madrid, mentre i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar allo stadio Meazza di Milano.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al 3-5-2 e cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro l'Udinese. Torna dal 1' Lautaro Martinez in attacco al fianco di Edin Dzeko, ma la sorpresa è rappresentata da Dimarco a sinistra, con Ivan Perisic che parte dalla panchina, pur essendo uno degli uomini più in forma di questa prima parte della stagione.

Nel primo tempo lo Sheriff non è mai pericoloso e l'Inter domina senza, però, riuscire a concretizzare. I due attaccanti, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, sprecano tanto ma, allo stesso tempo sono anche molto sfortunati. Il bosniaco al 33' ha la sua migliore occasione stoppando la palla in area in mezzo a due uomini ma "a tu per tu" con Athanasiadis trova il portiere avversario che si supera.

Pochi minuti dopo il "Toro" va vicinissimo al gol prendendo il palo con un grande tiro a giro.

Nel secondo tempo l'Inter continua a dominare ma questa volta è più incisiva sotto porta. La gara di sblocca al 54' con Marcelo Brozovic, che al limite dell'area manda a vuoto due difensori con una finta e di destro insacca. Al 66', poi, i nerazzurri chiudono la partita con Milan Skriniar, che in mischia insacca dopo l'ottimo intervento di Athanasiadis su De Vrij.

Girandola di cambi e all'80' Alexis Sanchez, appena entrato al posto di Lautaro, arrotonda il risultato con un destro forte sotto la traversa. Nel finale gol della bandiera per lo Sheriff, con Traore che svetta di testa al 91'.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato dai propri avversari.

Skriniar 7: Non viene praticamente mai impensierito dagli attaccanti avversari e per questo motivo decide di essere decisivo in avanti.

De Vrij 6,5: In una serata in cui ha pochi compiti difensivi, fa bene in fase di impostazione.

Bastoni 6: Anche lui come Skriniar non è impensierito dagli avversari.

Darmian 6,5: Dà il proprio contributo in fase offensiva.

Barella 6: Corre sempre tanto ed è molto generoso ma non riesce mai ad essere pericoloso.

Brozovic 7,5: Il croato detta sempre i tempi e stavolta timbra anche il cartellino con un gran gol.

Vidal 7: Sembra aver ritrovato quella condizione che gli è mancata lo scorso anno, corre e pressa chiunque.

Dimarco 6,5: Sempre insidioso sui calci piazzati.

Lautaro Martinez 6,5: Sfiora un grande gol nel primo tempo.

Dzeko 5,5: A volte è troppo impreciso.

Dumfries 6,5: Entra bene in partita.

Sanchez 6,5: Sembra aver ritrovato la forma migliore.