L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Andreas Christensen. Il difensore del Chelsea non sarebbe centrale nel progetto di Thomas Tuchel ed ha il contratto in scadenza nel 2022. Si potrebbe trattare di un colpo a effetto per un giocatore la cui valutazione è fissata attualmente a circa 35 milioni di euro. I direttori milanesi avrebbero pronto un contratto quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Il danese sarebbe molto utile anche per la conoscenza della difesa a tre. A giugno, infatti, andranno in scadenza Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Kolarov.

Inoltre, le sirene inglesi di mercato potrebbero interessare anche Stefan De Vrij, che piacerebbe all'Everton. Cedere il difensore permetterebbe alla società di Zhang di incassare una plusvalenza proprio perché l'olandese è stato ingaggiato a parametro zero dalla Lazio. L'arrivo del classe 1996 potrebbero però permettere anche a Simone Inzaghi di ruotare i suoi calciatori con più facilità.

L'Inter non molla Giacomo Raspadori

Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro anche per regalare un attaccante alla squadra. L'idea sarebbe quella di arrivare a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il calciatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ma la strategia potrebbe prevedere un prestito con pagamento dilazionato.

L'affare si potrebbe concretizzare se Alexis Sanchez dovesse decidere di lasciare Appiano. Il cileno ha uno stipendio di 7 milioni di euro ritenuto troppo oneroso per i nuovi budget societari e, non essendo neanche un titolare, potrebbe essere sacrificato per un profilo più giovane. Sulle tracce dell'ex attaccante di Barcellona e Udinese ci sarebbero anche Betis Siviglia, Siviglia e Marsiglia.

Raspadori interesserebbe anche alla Juve

Il calciatore del Sassuolo è anche un affermato tifoso interista e interesserebbe anche alla Juventus. L'idea dell'Inter sarebbe quella di svecchiare il reparto come conferma il rinnovo di Lautaro Martinez. L'argentino ha firmato fino al 2026 ed è stato inserito al centro del progetto.

Considerata l'età di Edin Dzeko, però, la priorità dei dirigenti sarebbe quella di investire su un profilo futuribile in grado di agire sia da seconda punta che da prima. Inzaghi vorrebbe calciatori dinamici ed intercambiabili perché proprio l'ex Racing viene spesso utilizzato in entrambi i ruoli dell'attacco. Inoltre, con l'arrivo di Raspadori aumenterebbe il numero dei calciatori nerazzurri nel giro della Nazionale.