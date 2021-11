La Juventus dopo la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo è attesa da un impegno importante in campionato contro la Fiorentina. Sarà una sfida difficile considerando l'ottimo inizio di campionato dei toscani, che hanno come riferimento offensivo Dusan Vlahovic. La punta 21enne si sta confermando anche in queste prime partite, dopo l'ottima scorsa stagione. Come è noto non prolungherà il contratto con la Fiorentina, in scadenza a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra le società interessate all'acquisto di Dusan Vlahovic ci sarebbe proprio la Juventus, che deve migliorare dal punto di vista offensivo.

In 11 partite di campionato ha infatti segnato solamente 15 gol, segnale evidente di come manchi una punta brava a finalizzare le azioni. Sul futuro professionale della punta della Fiorentina ha parlato Furio Valcareggi, sottolineando come Vlahovic possa trasferirsi alla Juventus. Secondo il noto agente sportivo la società bianconera deve rinforzare il settore avanzato e nonostante la Juventus abbia problemi di bilancio, Elkann ha la forza economica per comprare qualsiasi giocatore.

Valcareggi ha parlato del futuro professionale di Dusan Vlahovic

"Vlahovic? La Juventus ha bisogno di lui. Credo che andrà a Torino, anche se qualcuno dice che hanno problemi di bilancio". Queste le dichiarazioni di Furio Valcareggi in merito al possibile trasferimento della punta della Fiorentina alla Juventus nei prossimi mesi.

Secondo il noto agente sportivo John Elkann ha una forza economica tale che potrebbe comprare qualsiasi giocatore. Ha poi aggiunto che i bianconeri sono a tanti punti dai primi posti in classifica e hanno la possibilità di acquistare Vlahovic per migliorare la rosa. Parole che trovano conferma anche nelle recenti indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile approdo della punta della Fiorentina alla Juventus nei prossimi mesi.

Difficile possa arrivare a Torino a gennaio, si parla di una possibile offerta della società bianconera da circa 60 milioni di euro che comprenderebbe anche un giocatore dell'under 23.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo nei prossimi mesi. Si parla infatti di un interesse concreto per Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci uno scambio di mercato che porterebbe il belga a Torino e il centrocampista Aaron Ramsey in Germania. L'alternativa a Axel Witsel potrebbe essere Nicolò Rovella, già di proprietà della Juventus ma che è in prestito fino a fine stagione al Genoa. La società bianconera potrebbe cercare di anticipare il suo arrivo già a gennaio.