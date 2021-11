Lazio-Juventus del 20 novembre è una gara che si preannuncia interessante e combattuta. La sfida risulta decisamente importante per entrambe le formazioni che sono attualmente attardate dal vertice della classifica e che, in caso di passo falso, vedrebbero aumentare il divario dalle prime posizioni.

I padroni di casa romani sono reduci da tre risultati utili consecutivi nei quali hanno raccolto sette punti. Nell’ultimo incontro disputato prima della sosta i biancoazzurri hanno agevolmente superato la Salernitana per 3-0 e hanno confermato il buon momento di forma.

La fase di avvicinamento della Lazio alla gara con i bianconeri sarà caratterizzata dall’incertezza sulle condizioni di Immobile, rientrato dal ritiro della nazionale per un problema fisico ma che potrebbe recuperare e scendere in campo contro la Juventus.

Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo contro la Fiorentina [VIDEO], arrivato dopo le sconfitte maturate contro il Sassuolo e il Verona. La Juventus si trova attualmente in settima posizione, alla pari con Fiorentina e Bologna, e sta conducendo un campionato molto al di sotto rispetto alle previsioni di inizio stagione. Un successo in casa dei capitolini rappresenterebbe quindi una buona iniezione di fiducia e l’inizio di un tentativo di rimonta verso la parte alta della graduatoria.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, in programma sabato 20 novembre alle ore 18:00 allo stadio “Olimpico” di Roma, valida per la 13^ giornata della Serie A 2021/2022, potranno essere schierate dai due tecnici toscani potendo contare sui rispettivi organici quasi al completo.

Qui Lazio

La Lazio dovrebbe giocare utilizzando il 4-3-3 e con Reina ancora favorito su Strakosha per una maglia come estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato non ci sarà l’infortunato Lazzari e quindi l’esterno destro dovrebbe essere Hysaj con Marusic a sinistra e la coppia formata da Luiz Felipe ed Acerbi a presidiare la zona centrale.

In mediana, sicuri di un posto Milinkovic Savic e Luis Alberto, è ballottaggio tra Lucas Leiva e Cataldi per il ruolo di regista con l’italiano favorito per giocare dal primo minuto.

In attacco tutto ruota intorno alle condizioni di Immobile. Se il centravanti riuscirà a smaltire il contrattempo fisico sarà certamente titolare, in caso contrario è pronto Muriqi a giocare in mezzo a Pedro e Felipe Anderson.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 e con Szczesny recuperato come portiere titolare dopo l’esclusione contro la Fiorentina causata da una brutta botta.

In difesa non sono disponibili De Sciglio e Chiellini e quindi le corsie laterali dovrebbero essere presidiate da Danilo, preferito a Cuadrado, ed Alex Sandro. Al centro pochi dubbi sulla presenza di Bonucci e De Ligt con Rugani unica alternativa di ruolo a disposizione in panchina.

A centrocampo Chiesa e Rabiot dovrebbero essere i laterali mentre Mckennie e Locatelli sono in vantaggio su Betancur ed Arthur per le due posizioni più centrali.

In attacco Kean dovrebbe recuperare ma sembra destinato alla panchina a favore di Dybala e Morata.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Moro, Zaccagni, Romero, Muriqi, Lucas Leiva, Basic. Allenatore: Sarri.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Mckennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Luca Pellegrini, Ramsey, Betancur, Arthur, Cuadrado, Bernardeschi, Kulusevski, Kajo Jorge, Kean. Allenatore: Allegri.