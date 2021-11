Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: pare essere questo l'obiettivo della Juventus sul fronte del Calciomercato.

Il reparto sotto osservazione è certamente il centrocampo, con la dirigenza juventina che sta monitorando diverse piste per regalare ad Allegri un centrocampista di qualità e personalità. Oltre alla candidatura di Axel Witsel, centrocampista belga in forza al Borussia Dortmund che già in passato è stato accostato ai torinesi, sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Saul Niguez, talentuoso centrocampista del Chelsea che in questa stagione è arrivato a Londra dopo una carriera all'Atletico Madrid.

Nonostante il suo talento e qualità, l'ex Colchoneros ha avuto poco spazio in questa prima parte di stagione, vista la grande abbondanza della rosa a disposizione di Tuchel, e per non perdere la Nazionale spagnola, potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra già a gennaio. I bianconeri stanno monitorando la situazione e potrebbero chiedere lo spagnolo in prestito secco, che sarebbe per un grande colpo per la Juve.

La società di Torino sta infine già pensando anche ai colpi per il prossimo mercato estivo, con Aurelien Tchouameni che resta il preferito per la mediana.

Juve, possibile offerta del Newcastle per Rabiot

Oltre agli acquisti, la Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni, per finanziare i colpi in entrata e rendere la rosa più competitiva.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino già nella finestra invernale di calciomercato, ci sarebbe Adrien Rabiot: il francese sta regalando prestazioni tra alti e bassi, e vista una mancanza di continuità, potrebbe lasciare la Vecchia Signora già a gennaio. Sull'ex centrocampista del Paris Saint Germain ci sarebbe l'interesse del Newcastle, che potrebbe offrire una cifra intorno ai 10-15 milioni per accaparrarsi le prestazioni del mediano bianconero, non considerato inamovibile Allegri in questo momento della stagione.

Discorso simile anche per Aaron Ramsey, che sarebbe stato proposto in prestito alla Roma, e soprattutto per Dejan Kulusevski. Il talento svedese non si è ancora inserito negli schemi tattici del tecnico bianconero, ed in questa prima parte di stagione ha regalato poco acuti come la rete siglata in Champions League contro lo Zenit. L'ex centrocampista Atalanta e Parma, sarebbe nel mirino dell'Arsenal: i Gunners sarebbero pronti a un'offerta già a gennaio, per accaparrarsi le prestazioni del numero 44 juventino.