L'Inter starebbe perfezionando la trattativa che dovrebbe portare Malang Sarr alla Pinetina. Il ragazzo, dopo essere rientrato al Chelsea, non ha avuto molto spazio sotto la guida ti Thomas Tuchel e potrebbe partire a gennaio. Il suo agente, Federico Pastorello, lo stesso di Romelu Lukaku, avrebbe già avviato i contatti per il trasferimento che dovrebbe avvenire sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sula base di circa 15 milioni di euro. Sarr potrebbe potenziare la difesa di Simone Inzaghi già a partire dal mese di gennaio.

È possibile che questa operazione venga fatta anche perché non si esclude l'addio di Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe stato ancora concordato un incontro per il prolungamento. L'ex Lazio piacerebbe molto in Premier League ad Everton e Tottenham ed avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. Cifra che garantirebbe una netta plusvalenza agli Zhang perché il calciatore è arrivato a Milano a parametro zero dopo essersi svincolato dal club presieduto da Lotito. Sarr, nato a Nizza il 23 gennaio del 1999, sarebbe un profilo molto congeniale per la difesa a tre consolidata da Inzaghi dove potrebbe giocare al posto di Bastoni ma anche sul centro destra.

L'esperimento dell'ex Atalanta effettuato con il Venezia come perno centrale ha avuto un ottimo riscontro e si potrebbero vedere delle posizioni intercambiabili nei prossimi mesi.

L'Inter sarebbe sempre sulle tracce del centrocampista Nandez

La società nerazzurra sarebbe anche al lavoro per potenziare la corsia di destra. Dopo l'infortunio di Matteo Darmian, sarebbe arrivato il momento di Denzel Dumfries, che però non ha soddisfatto le aspettative.

Il calciatore è stato molto criticato per il rigore procurato contro la Juventus ed è stato scavalcato nelle gerarchie dall'ex United. Durante il mercato invernale, però, Marotta e Piero Ausilio si potrebbero muovere per riaprire la pista che porta a Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari può giocare anche da esterno a tutta fascia ed avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

In estate ci sarebbe stato già un accordo tra il ragazzo ed il club nerazzurro che avrebbe messo sul piatto un quadriennale da circa 3,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'operazione si potrebbe riaprire sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. In uscita ci sarebbe invece Matias Vecino, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe corteggiato anche dal Napoli di Luciano Spalletti e dalla Roma di Jose Mourinho.