L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri, soprattutto in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League, proveranno a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma per farlo servirà prima muoversi in uscita.

Tra i giocatori che potrebbero partire c'è Martìn Satriano, che non ha trovato spazio in questa prima parte della stagione. Sul mercato occhio anche alla Roma, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo dopo il mancato acquisto di Xhaka a gennaio e per questo motivo nel mirino sarebbe finito Nahitan Nandez.

Due possibili cessioni per l'Inter

L'Inter potrebbe muoversi sia in entrata che in uscita sul mercato a gennaio. I nerazzurri, infatti, vorrebbero regalare un paio di innesti al proprio allenatore, Simone Inzaghi, ma per farlo devono prima alleggerire il monte stipendi con le cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare è Martìn Satriano, che non ha trovato spazio in questa prima parte della stagione nonostante l'ottimo precampionato disputato. Il giocatore sembrava molto promettente e per questo motivo è stato promosso in pianta stabile in prima squadra. Il poco minutaggio, però, potrebbe cambiare i piani per il suo futuro, con il club meneghino che potrebbe cederlo in prestito per farlo giocare con continuità, inserirlo come contropartita tecnica in qualche affare o cederlo per realizzare una plusvalenza.

Un altro calciatore che potrebbe lasciare l'Inter è Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla preme per giocare con maggiore continuità, cosa che difficilmente potrà fare a Milano, chiuso da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, senza dimenticare Joaquin Correa. La società nerazzurra è pronta anche a rescindere il suo contratto, non chiedendo indennizzi alle società interessate, con l'obiettivo di risparmiare su un ingaggio troppe pesante per un calciatore non titolare, da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Roma su Nandez

Anche la Roma è molto attiva in vista della sessione di mercato di gennaio e nel mirino è finito un giocatore accostato anche all'Inter nelle scorse settimane, Nahitan Nandez. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo importante in mezzo al campo, su espressa richiesta di José Mourinho, soprattutto dopo che è saltato l'arrivo di Granit Xhaka questa estate.

Il Cagliari ha aperto alla cessione del centrocampista uruguaiano e sarebbe disposto anche ad abbassare le pretese rispetto ai 30 milioni chiesti qualche mese fa. La base di partenza, comunque, parte da 20 milioni, ma i capitolini potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Diawara o di Gonzalo Villar, giocatori ai margini del progetto di Mourinho, per abbassare l'esborso economico.