La Juventus in questo inizio di stagione sta dimostrando di avere molto problematiche da risolvere dal punto di vista tecnico. Manca qualità a centrocampo e una punta brava dal punto di vista realizzativo. Gli ultimi match però hanno messo in evidenza difficoltà notevoli anche in difesa non tanto nel ruolo di centrale ma sulle fasce. In particolar modo la fascia sinistra sembra aver bisogno di rinforzi importanti. Le prestazioni non ideali di Alex Sandro potrebbero portare a una clamorosa cessione del brasiliano a fine stagione. Non sarà semplice però cedere il terzino per l'ingaggio importante che guadagna in bianconero.

La Juventus intanto starebbe valutando un suo sostituto e lo avrebbe individuato in Ferland Mendy, attualmente al Real Madrid. Il francese è migliorato molto nelle ultime stagioni anche in fase difensiva e rappresenterebbe un acquisto importante in difesa. La sua valutazione di mercato però è di circa 55 milioni di euro, somma che la società bianconera potrebbe spendere se dovesse cedere qualche giocatore. Il Real Madrid però non vorrebbe cedere il francese, oramai un titolare degli spagnoli. Potrebbe farlo solo se la Juventus dovesse offrire il cartellino del centrocampista Federico Chiesa.

Il terzino Mendy potrebbe approdare alla Juve: il Real vorrebbe Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe lasciar partire Mendy per approdare alla Juventus solo se la società bianconera dovesse offrire il cartellino del centrocampista Federico Chiesa.

Sembra difficile che i bianconeri possano accettare questo scambio di mercato anche in considerazione del fatto che il nazionale italiano è un riferimento per il presente e per il futuro. Inoltre la sua valutazione di mercato è di circa 100 milioni di euro. Si parla infatti di un interesse concreto di Chelsea e Manchester City per il centrocampista, che non avrebbero problemi a investire una somma importante sul giocatore. La Juventus quindi potrebbe considerare una sua partenza solo nell'eventualità in cui dovesse monetizzare dal suo cartellino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti nei prossimi mesi. Fra i possibili partenti però non dovrebbe rientrare Federico Chiesa, considerato uno dei giocatori sui quali la società bianconera vorrebbe costruire la rosa per il presente e per il futuro. I principali indiziati a lasciare la società a gennaio o a giugno sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur.

A questi potrebbero aggiungersi Alvaro Morata (che potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid a fine stagione), Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda gli acquisti potrebbe arrivare un centrocampista e una punta. A centrocampo piacciono Axel Witsel, Boubacar Kamara e Denis Zakaria, per l'attacco Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.