Le mosse di mercato del Milan a centrocampo dipendono tutte da Kessié. La scadenza di contratto si avvicina e l’intesa per prolungare sembra lontana. L’agente del calciatore avrebbe alzato la posta e chiederebbe nove milioni di euro all’anno, troppi per i dirigenti rossoneri che avrebbero individuato in Kamara l’alternativa.

Milan, Kamara può arrivare a parametro zero

L’addio a zero di Kessié sarebbe un duro colpo, ma il Milan non è nuovo a questo tipo di situazioni. Anche Donnarumma ha lasciato la società alla scadenza del contratto e al suo posto è arrivato Maignan, che si è dimostrato una sicurezza tra i pali.

Il piano, anche nel caso del centrocampo è chiaro: muoversi in anticipo per non dover rimanere scoperti in un reparto fondamentale.

Già acquistato Adli, che però ha caratteristiche più offensive rispetto a Kessiè e potrebbe essere impiegato anche dietro il centravanti nella linea dei tre trequartisti, in Francia gioca anche Kamara che è da tempo un obiettivo rossonero. In estate ci sono stati alcuni abboccamenti ma l’Olympique Marsiglia non ha mai voluto abbassare le proprie pretese per il cartellino, nonostante il contratto del giocatore avesse già la scadenza nel 2022

Kamara non rinnova, ma oltre al Milan ci sono Barcellona e Bayern Monaco

I fraancesi forse credevano di poter convincere il ragazzo a firmare il prolungamento, ma secondo gli ultimi rumor non sarà così.

Kamara avrebbe infatti rifiutato ben quattro volte l’offerta del suo attuale club. I segnali per l'addio al club transalpino che ha lanciato il ventiduenne nel calcio che conta quindi ci sarebbero tutti e questo agevolerebbe il Milan che così potrebbe rimpiazzare Kessié con un giocatore di valore senza dover pagare nulla per il cartelllino.

Maldini e Massara sarebbero quindi pronti ad alzare il pressing, ma le buone prestazioni del mediano lo stanno facendo entrare nel mirino anche di altri club importanti. In Italia ci sarebbe la Juventus interessata perché ha necessita di dare nuova linfa alla mediana di Allegri apparsa in grande difficoltà, e all’estero nelle ultime ore si vocifera di altre pretendenti.

In particolare Bayern Monaco e Barcellona starebbero per fiondarsi sul francese. La forza dei rossoneri potrebbe essere quella di offrire a Kamara un posto già di primo piano nella rosa, mentre i due top club in mediana sono già molto coperti. Nel Bayern ci sono gli inamovibili Goretzka e Kimmich, insieme a Sabitzer, mentre i blaugrana possono contare su Busquets, De Jong, i baby talenti Pedri e Gavi e ancora Sergi Roberto e Riqui Puig, tante opzioni che chiuderebbero la porta del posto da titolare a Kamara.