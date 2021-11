L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato non soltanto per gennaio, ma anche in vista della prossima estate. La società nerazzurra difficilmente potrà permettersi investimenti pesanti e, per questo motivo, tiene d'occhio i giocatori che andranno a scadenza di contratto. Tra questi c'è sicuramente Lorenzo Insigne, la cui trattativa per il rinnovo con il Napoli stenta a decollare. Nell'immediato, invece, si muove la Lazio, che vorrebbe accontentare le richieste del proprio allenatore, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe chiesto Daniele Rugani per il reparto difensivo.

Quattro parametri zero per l'Inter

Tra i giocatori che andranno in scadenza di contratto fa gola alle società Lorenzo Insigne. L'attaccante non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo con il Napoli e la trattativa è arrivata in una fase di stallo data la notevole distanza tra richiesta (5 milioni all'anno) e proposta azzurra (di poco superiore ai 3 milioni). Nei giorni scorsi l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, non ha smentito l'interesse per il capitano azzurro e per lui potrebbe essere pronto un triennale tra i 5 e i 6 milioni a stagione, bonus inclusi.

Il numero 24 del Napoli non sarebbe l'unico obiettivo del club meneghino. Tra i profili attenzionati c'è anche quello di Jesus Corona, in scadenza di contratto con il Porto.

Il messicano potrebbe sostituire Ivan Perisic, anche se verrebbe adattato al ruolo che sta ricoprendo attualmente il croato con ottimi risultati. Corona in Portogallo gioca come esterno nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1, con un terzino alle sue spalle. Sarebbe quasi fatta, invece, per un altro giocatore in scadenza, André Onana, designato come erede di Handanovic.

Il camerunense avrebbe già annunciato il suo addio all'Ajax al termine di questa stagione. In difesa all'Inter piace Matthias Ginter, anche lui in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. È un difensore capace di giocare in tutti e tre i ruoli del reparto arretrato. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di cautelarsi nel caso in cui dovesse perdere sia Ranocchia che Kolarov, anche loro in scadenza di contratto.

Lazio su Rugani

Anche la Lazio si sta muovendo sul mercato. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha chiesto un rinforzo per il reparto arretrato e avrebbe fatto il nome di un suo vecchio pupillo, Daniele Rugani. Sarebbe lui il difensore preferito dell'allenatore biancoceleste ma per convincere la Juventus serve una proposta importante. Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Luiz Felipe, che altrimenti la Lazio perderebbe a zero a fine anno essendo in scadenza di contratto, e nel mirino pure dell'Inter. In questo modo il club di Lotito avrebbe il sostituto a gennaio e realizzerebbe una plusvalenza con un giocatore ormai in uscita.