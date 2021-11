Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore bianconero.

L'obiettivo numero uno per l'attacco resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che a suon di grandi prestazioni è riuscito ad attirare su di se l'interesse dei top club europei, tra cui anche la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 50 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000, nel mirino anche di Manchester City ed Atletico Madrid.

La Fiorentina però potrebbe decidere di non accettare l'eventuale offerta dei bianconeri, in quanto la società viola chiede almeno una cifra attorno ai 70 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

La dirigenza juventina potrebbe così decidere di rilanciare e di aumentare l'offerta, attraverso delle cessioni: infatti, tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino già nel mercato invernale, ci sarebbero Adrien Rabiot, accostato ad alcuni club di Premier League come il Newcastle, ed Aaron Ramsey che potrebbe addirittura rescindere il proprio contratto con la Vecchia Signora.

Infine, resta da monitorare anche la situazione di Weston Mckennie, che sembrerebbe nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

Juve-Atalanta: torna Dybala, Gasperini punta su Zapata

Dopo il pesante ko in Champions League contro il Chelsea, i bianconeri sono pronti a rituffarsi in campionato per continuare la marcia verso la parte alta della classifica.

All'Allianz Stadium, arriva l'Atalanta di Gasperini, reduce dal pareggio europeo contro lo Young Boys, ma anche da ottimi risultati in campionato con 7 punti nelle ultime tre partite.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrebbe confermare il suo 4-4-2 con qualche modifica rispetto al match contro i Blues di Tuchel: Szescny in porta; difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro. A centrocampo, confermati Mckennie e Locatelli, mentre sulle corsie spazio a Rabiot e Chiesa.

In attacco, possibile partenza dal 1'minuto per Paulo Dybala, affiancato da Morata, in vantaggio su Kean.

Buone notizie per Allegri, che recupera anche Chiellini e Bernandeschi.

Tutto confermato in casa Atalanta, con Gasperini che dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 con Zapata nel ruolo di prima punta: il colombiano vive un grande momento di forma e dovrebbe esser sostenuto da Pasalic, reduce dalla doppietta con lo Spezia, ed Ilicic, in vantaggio su Malynoswki.