Approfittando della sosta per gli impegni delle Nazionali, le società hanno cominciato a muoversi sul mercato in vista della sessione invernale di gennaio. L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per la difesa, visto che tutti i difensori di riserva sono in scadenza di contratto a giugno e l'ultima idea risponderebbe al nome di Luiz Felipe, balzato alle cronache di recente pure per quanto successo con l'amico Correa nell'ultimo scontro diretto contro la Lazio. Anche la Fiorentina ha cominciato a muoversi sul mercato in cerca di un rinforzo in attacco, vista la possibile partenza di Dusan Vlahovic e nel mirino sarebbe finito Borja Mayoral, che alla Roma non sta trovando spazio con José Mourinho.

Inter su Luiz Felipe

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in difesa visto che ci sono ben tre difensori in scadenza di contratto a giugno, con le trattative per il rinnovo che non sembrano essere ancora partite. D'altronde Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov sembravano destinati a dire addio già questa estate, per poi decidere di restare solo all'ultimo, rinnovando per un'altra stagione.

I nerazzurri, per questo motivo, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbero messo gli occhi sul centrale brasiliano della Lazio, Luiz Felipe. Il giocatore è conosciuto dai tifosi nerazzurri per quanto successo in Lazio-Inter quando, al triplice fischio dell'arbitro, ha abbracciato Correa, suo amico fraterno in modalità sfottò, ma la cosa ha scatenato una rissa che ha portato anche al cartellino rosso.

Chissà, dunque, che i due non possano presso riabbracciarsi, questa volta, per la stessa causa.

Anche il classe 1997 è in scadenza di contratto, ma i nerazzurri potrebbero anche discuterne in maniera anticipata con i biancocelesti. Non è escluso uno scambio che possa far bene a entrambi i bilanci, con il club meneghino che potrebbe mettere sul piatto proprio Ranocchia, accostato al club di Lotito già la scorsa estate.

Fiorentina su Borja Mayoral

Non solo Inter e Lazio, visto che anche la Fiorentina si sta muovendo alla luce del possibile addio di Dusan Vlahovic, finito nel mirino di diversi top club italiani e europei. I viola non vogliono farsi trovare impreparati e nel mirino, per rinforzare il reparto avanzato, ora c'è Borja Mayoral. L'attaccante spagnolo alla Roma fatica a trovare spazio, messo ai margini da José Mourinho, tanto da aver giocato soltanto tre spezzoni di gara in campionato, per un totale di soli ventisei minuti.

Il giocatore è in prestito ai capitolini dal Real Madrid ma non è escluso che i due club possano accordarsi per uno scambio, con i viola che potrebbero offrire Marco Benassi, per poi discutere al termine della stagione del loro futuro.