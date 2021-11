La Juventus ha già archiviato la sconfitta contro il Chelsea e la squadra sta pensando al match contro l'Atalanta. Per questa partita Massimiliano Allegri potrebbe studiare qualche cambio di formazione visto che recentemente il 4-4-2 proposto non ha dato le risposte sperate. In particolare la posizione di Adrien Rabiot come esterno sinistro sta un po' penalizzando la manovra offensiva. Per questo motivo la speranza è che ci possa essere una nuova soluzione: una di queste potrebbe essere Federico Bernardeschi. Infatti, il numero 20 juventino ha smaltito il problema fisico accusato in nazionale.

Federico Bernardeschi il 25 novembre ha ripreso ad allenarsi in gruppo: anche Giorgio Chiellini è tornato a disposizione e queste sono sicuramente due ottime notizie per Massimiliano Allegri.

Due recuperi importanti

Per la Juventus è già antivigilia della gara contro l'Atalanta. Infatti, i bianconeri torneranno in campo nella giornata di sabato 27 novembre. Per questa partita i tifosi bianconeri vorranno vedere una prestazione diversa rispetto a quanto visto contro il Chelsea. Massimiliano Allegri per dare una svolta alla stagione della Juventus sta studiando anche alcune mosse tattiche. La prima sarebbe quella di rimettere Federico Bernardeschi nel ruolo di esterno di sinistra a centrocampo. Con il numero 20 juventino fra i titolari le prestazioni della Juventus sono state migliori rispetto a quando in quel ruolo agisce Adrien Rabiot.

Il francese in quel ruolo non riesce ad essere di aiuto ai compagni e soprattutto la fase offensiva ne risente. L'altra soluzione potrebbe essere quella di provare a schierare una difesa a tre. Anche perché l'assenza di Danilo costringe Massimiliano Allegri a utilizzare Juan Cuadrado come terzino destro. Questa soluzione non convincerebbe appieno il tecnico livornese che al momento non ha soluzioni sulla destra vista l'assenza di Mattia De Sciglio.

Dunque, con un possibile 3-5-2 Juan Cuadrado potrebbe tornare a centrocampo: il numero 11 juventino potrebbe agire a destra con Bernardeschi sulla sinistra. Perciò il rientro del numero 20 juventino e quello di Chiellini sono assolutamente fondamentali per Allegri per provare ad invertire la rotta e soprattutto per provare a dare un po' più di gioco alla squadra.

Dubbi a centrocampo

Tuttavia, in questi giorni Massimiliano Allegri deve studiare una nuova soluzione soprattutto a centrocampo. Perché Rodrigo Bentancur è irriconoscibile e Adrien Rabiot è troppo incostante a livello di rendimento. Le uniche certezze al momento sono Manuel Locatelli e Weston McKennie. Ma le alternative scarseggiano perché su Ramsey non si può fare assolutamente affidamento e Arthur da quando è rientrato non ha ancora trovato il giusto spazio. Dunque, Massimiliano Allegri, nei prossimi giorni avrà il duro compito di trovare qualcosa di nuovo per ridare alla Juventus un minimo di continuità.