Dopo la sconfitta contro il Vicenza il Crotone di Pasquale Marino aprirà il turno della quindicesima giornata di Serie B scendendo in campo al "Liberati" di Terni.

Sarà per i calabresi una gara difficile in un campo caldo, un banco di prova anche per lo stesso allenatore, che nelle quattro gare alla guida degli squali non ha ancora ottenuto una vittoria. Il match con la Ternana è in programma lunedì 29 novembre (ore 20:30) ed è l'anticipo del turno infrasettimanale che poi si completerà fra martedì e mercoledì.

Crotone in campo senza il suo capitano

A seguito della rifinitura il tecnico Pasquale Marino ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Ternana.

Ancora assenti, causa infortunio, Nikita Contini e Vasile Mogos, a loro però si aggiunge anche il capitano Ahmad Benali che a sorpresa non sarà del match dopo essere rientrato in campo - dopo un lungo stop - nella trasferta di Perugia. Un problema in più per il Crotone, che dovrà fare a meno di uno degli elementi con maggiore qualità ed esperienza della rosa. Nessuno squalificato dal Giudice Sportivo tra le fila rossoblù, unica nota positiva alla vigilia del nuovo incontro di campionato.

Il Crotone vuole tornare alla vittoria

La classifica difficile che vede il Crotone in terz'ultima posizione non permette di fare calcoli: al "Liberati" di Terni servirà vincere in qualsiasi modo per non essere risucchiati all"ultimo posto.

A separare attualmente in classifica i calabresi dal Vicenza è solamente un punto, mentre sono quattro quelli che dividono i rossoblù e il Pordenone.

A preoccupare in casa crotonese è inoltre la difesa, che continua costantemente a subire reti da inizio stagione, soprattutto nelle gare casalinghe.

Possibile rivoluzione a gennaio

Per cercare di salvare il salvabile la dirigenza del Crotone potrebbe intervenire pesantemente sul mercato di riparazione di gennaio. A confermare la cosa è stato il presidente rossoblù, Gianni Vrenna. "Ho parlato con qualche procuratore - ha dichiarato il presidente calabrese - per adesso dovranno essere questi elementi a farci uscire da questa situazione.

A gennaio alzeranno la mano quelli che non vorranno rimanere e ci diranno chiaramente se vogliono far parte o meno del progetto del Crotone. Negli spogliatoi serve ad esempio un giocatore che prende un compagno e lo mette anche al muro. Questo - ha concluso- non lo abbiamo, ci manca un vero leader".