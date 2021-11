Milan - Sassuolo le formazioni ufficiali;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović.

In panchina: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Kessie, Krunić, Messias, Tonali; Maldini, Pellegri. Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus, Frattesi; Berardi, Maxime Lopez, Raspadori; Scamacca.

In panchina: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Magnaniello di Pinerolo.

Il Milan torna a San Siro reduce da una settimana agrodolce. La sconfitta di Firenze ha fermato la fuda dei rossoneri in campionato, ma la vittoria al Wanda Metropolitano ha ridato speranze in Champions League. I rossoneri ritrovano anche il proprio portiere titolare. Dopo soli 55 giorni Mike Maignan torna a disposizione di Pioli che lo schiererà subito titolare.

Emergenza offensiva per i rossoneri che devono fare a meno di Rebic e Giroud. Il peso principale dell'attacco sarà affidato al solito Zlatan Ibrahimovic. La battuta d'arresto del Milan a Firenze non ha preoccupato Pioli perchè la prestazione è comunque stata positiva, ma per i rossoneri servono i 3 punti per tenere a distanza le inseguitrici.

Pioli viste le fatiche di Champions che hanno visto il Milan vincente contro l'Atletico Madrid, opta per un turnover. Bennacer e Bakayoko guideranno la mediana con Tonali e Kessiè in panchina. Ancora fuori Tomori, mentre Leao tornerà titolare dopo la panchina 'riposo' di Madrid. Messias partirà ancora dalla panchina nonostante il gol vittoria in Champions League.

📖 It’s almost time for #MilanSassuolo, while we’re waiting let’s read through today’s Match Preview ⚽ #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) November 28, 2021

Per il Sassuolo torna a disposizione Frattesi a centrocampo, mentre saranno assenti Djuricic e Boga per la trequarti. Berardi bestia nera del Milan nei primi anni in Serie A guiderà la squadra nero verde con Scamacca e Raspadori. A centrocampo Frattesi dopo la revoca della squalifica sarà al fianco di Maxime Lopez e Traore. L'arbitro della partita sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Milan: i giocatori selezionati da Stefano Pioli

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccnati: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

Sassuolo: i convocati di Dionisi contro il Milan

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traore

Attaccanti: Berardi, Defrel, Raspadori, Scamacca.

Milan - Sassuolo le quote e il pronostico

La vittoria per il Milan è data a 1,45 con il pareggio a 5 e la sconfitta per i rossoneri a 6,25. L'over 2,5 viene pagato 1,45 mentre l'over 3,5 a 2,10. La quota GOL è a 1,60 mentre la quota NOGOL a 2,25. Se l'arbitro Manganiello guarderà il VAR, la scommessa verrà pagata 3,50 volte la puntata, se non lo guarderà verrà pagata 1,24 volte. Il primo marcatore della partita, secondo i bookmakers, sarà Zlatan Ibrahimovic con 4,25 seguito da Rafael Leao a 6,50 e da Domenico Berardi a 7,25.