La Serie B torna dopo la pausa delle nazionali e la passione sugli spalti è sempre tanta. I numeri di questo weekend del 20-21 novembre di serie B sono particolarmente alti, non soltanto per le tifoserie in casa, ma anche per quelle in trasferta.

I leccesi saranno circa 1500 a Frosinone, visto che dopo aver fatto andare sold out il settore ospiti in poche ore (circa 800 posti), i tifosi salentini hanno acquistato tagliandi anche per altri settori dello stadio ciociaro, prima che il Frosinone bloccasse la vendita ai residenti in provincia di Lecce.

In tutto si prevedono 5000-5500 tifosi nello stadio del Frosinone, per quello che si presenta come il big match di giornata.

I numeri di Parma- Cosenza

I tagliandi venduti ai tifosi rossoblù per Parma-Cosenza sono stati 1300 fino alle ore 19 di ieri sera. Numeri davvero impressionanti, un "gesto d'amore" che va oltre il derby perso in casa dal Cosenza contro la Reggina. Anche qui si prevede una bella cornice di pubblico per una gara che ha in sè punti molto importanti per entrambe le squadre. Il Parma ha deluso finora, mentre il Cosenza dopo un buon avvio ha avuto un forte calo di risultati nelle ultime partite.

Buoni numeri anche per Vicenza-Brescia e Pisa-Benevento

Per Vicenza-Brescia si stanno registrando numeri molto importanti.

Si prevedono tanti tifosi allo stadio, almeno 5500. Il settore ospiti è andato sold out in poche ore, quindi circa mille tifosi arriveranno da Brescia, entusiasti dal primo posto in classifica conquistato nello scorso turno. Meno tifosi ospiti per Pisa-Benevento, ma comunque ci sarà un bel colpo d'occhio. Nello stadio toscano dovrebbero esserci circa 5000 spettatori, dei quali poco meno di 200 arriveranno da Benevento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tanta attesa anche per il derby lombardo Monza-Como. Fino a ieri sera erano stati venduti circa 3500 biglietti e nel settore ospiti ci saranno 500 tifosi del Como. I tifosi del Como hanno acquistato biglietti anche in altri settori, quindi probabilmente saranno qualcuno in più rispetto a quelli del settore ospiti. Deludente la prevendita di Reggina- Cremonese, dove finora sono stati staccati circa 3000 tagliandi tra biglietti venduti e mini- abbonamenti.

La classifica delle trasferte di Serie B in questo weekend

Non in tutte le prevendite è stato possibile reperire dei dati. Di seguito la graduatoria delle trasferte più numerose in Serie B in questo weekend (considerando che si tratta di numeri approssimativi e che alcuni di essi potrebbero subire delle variazioni nelle prossime ore):