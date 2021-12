Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli già nel mercato invernale per continuare la scalata in campionato. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero.

Bremer sarebbe nel mirino del Milan

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, reparto sotto osservazione è la difesa: l'obiettivo numero uno in casa rossonera risponderebbe al nome di Glenson Bremer, centrale brasiliano del Torino, che sotto la guida di Ivan Juric sta avendo una crescita importante. La dirigenza del Milan vorrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'ex Atletico Mineiro già nel mercato invernale, ma la società guidata da Urbano Cairo non intende privarsi del suo leader difensivo, valutato 25 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2023.

Più probabile che i rossoneri possano tentare un assalto concreto nel mese di giugno, ma devono guardarsi le spalle dall'interesse dell'Inter, che vorrebbe puntellare il reparto difensivo e garantire a Simone Inzaghi un'alternativa di assoluto valore al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni.

Sullo sfondo resta la candidatura di Jerry Mina, difensore colombiano dell'Everton, che potrebbe arrivare in prestito per colmare l'assenza di Simon Kjaer.

Milan-Salernitana: torna Leao, possibile conferma per Messiah

Intanto, i rossoneri preparano la sfida interna contro la Salernitana di Stefano Colantuono, reduce dal ko interno contro la Juventus. L'undici di Pioli vuole approfittare di due scontri diretti Napoli-Atalanta, Roma-Inter per balzare in testa alla classifica, dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa.

Per quanto concerne la probabile formazione, l'allenatore rossonero dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con qualche modifica rispetto al match di Marassi: Maignan in porta; difesa a quattro composta da Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, confermata la diga formata da Tonali e Kessie (in vantaggio su Bakayoko), mentre in attacco ancora spazio al totem rossonero Zlatan Ibrahimovic, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Salaemakers, Messiah (doppietta col Genoa ed in vantaggio su Brahim Diaz) e Leao, che torna dopo la panchina contro l'undici di Shevchenko.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A gara in corso, possibile spazio per Pellegri.

Per quanto concerne la Salernitana, Colantuono recupera Frank Ribery. Il francese dovrebbe agire da trequartista nel 4-3-1-2 alle spalle del tandem offensivo formato da Bonazzoli e Simy, in vantaggio su Djuric.

Una sfida importante per i rossoneri, per continuare a viaggiare in campionato ma soprattutto per arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro il Liverpool, fondamentale per il cammino europeo del Diavolo.