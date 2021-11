Puntellare l'organico con acquisti di qualità. E' questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, così da continuare l'ottimo percorso intrapreso in campionato.

Molto del mercato rossonero dipende dal rinnovo di Frank Kessie: il Presidente non ha ancora accettato l'offerta da 5 milioni da parte del club di Via Turati e potrebbe lasciare a gennaio o a fine stagione. Sul centrocampista ivoriano ci sarebbero alcuni top club europei, come Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e Tottenham.

Ecco perché la dirigenza milanista sta monitorando diverse piste per sostituire il leader del centrocampo di Pioli già nel mercato invernale: oltre al nome di Boubacar Kamara, centrocampista del Marisiglia, sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille che dopo una parentesi non esaltante al Bayern Monaco, si è ritrovato e sta offrendo grandi prestazioni con la maglia dei campioni di Francia.

Il club francese chiede una cifra attorno ai 35 milioni per lasciar partire il portoghese: il Milan potrebbe chiedere il giocatore in prestito con un riscatto a fine anno, così da anticipare la concorrenza, ovvero Arsenal e Juventus.

Inoltre, i rossoneri sarebbero in pole, visto l'ottimo rapporto con il club francese, con il quale ha chiuso diverse trattative nelle stagioni precedenti di Calciomercato: tra tutti l'arrivo di un altro portoghese, ovvero Rafael Leao.

Milan, possibile arrivo di Adli a gennaio

Intanto, il Milan sta pensando a diverse soluzioni per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, anche con situazioni interne.

Infatti, la dirigenza del Diavolo sta valutando se anticipare l'arrivo a Milanello di Yacine Adli, centrocampista prelevato dal Bordeaux per la cifra di 8 milioni, nella scorsa sessione di calciomercato.

Vista la situazione di Frank Kessie, che non ha ancora deciso il suo futuro, e le tante trattative per il centrocampo e per il ruolo da trequartista come vice Brahim Diaz, il Diavolo potrebbe anticipare l'arrivo del centrocampista francese classe 2000.

Molto dipenderà anche dalle opportunità di mercato: infatti, oltre al centrocampista che potrebbe arrivare in caso di addio di Kessie già nel mercato invernale, i rossoneri vogliono regalare un'altra pedina sulla trequarti a Pioli.

Diverse sono le trattative che la dirigenza milanista starebbe percorrendo: da Faivre, talento francese del Brest, passando per Ceballos del Real Madrid, ormai fuori dal progetto targato Carlo Ancelotti, fino ad arrivare al sogno chiamato Ziyech, che potrebbe partire a gennaio dal Chelsea, per cercare maggiore continuità.