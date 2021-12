L'infortunio di Simon Kjaer obbliga il Milan a ritornare sul mercato per rinforzare la difesa. La società di Via Turati si è messa subito a lavoro, per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, dopo l'infortunio al ginocchio del leader danese.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe Jerry Mina, difensore colombiano in forza all'Everton: un profilo di grande fisicità ma soprattutto di grandissima esperienza, viste le tante avventure del centrale colombiano, che ha militato anche nel Barcellona.

Il Milan potrebbe chiedere il difensore in prestito, ma molto dipenderà dalla volontà dell'Everton nel lasciar partire il colombiano.

Intanto, Pioli punterà sulla coppia Romagnoli-Tomori: in particolare, il ritorno del centrale ex Chelsea è fondamentale, visto che in sua assenza i rossoneri hanno concesso 7 reti in due partite. Più spazio potrà averlo anche Gabbia, come sostituto e Kalulu che oltre al ruolo di terzino sinistro, potrebbe ricoprire quello da centrale in caso di necessità.

Milan, grande a vittoria a Marassi, ora la Salernitana

L'episodio che ha riguardato Simon Kjaer è stato l'unica nota stonata di una serata ottima per i rossoneri. Infatti, l'undici di Stefano Pioli ha sbancato lo Stadio Marassi grazie ad un roboante 3-0 contro il Genoa del grande ex Shevchenko.

In rete il totem rossonero Zlatan Ibrahimovic e Junior Messiah, autore di una doppietta e mattatore del match.

Indicazioni positive per Stefano Pioli, che oltre alla verve realizzativa dei suoi attaccanti, ha ritrovato un Mike Maignan in grande spolvero ed autore di grandi parate; ottima prova anche di Brahim Diaz, che ha fornito l'assist per Messiah ed è stato autore di una grande prova anche dal punto di vista.

Ora la formazione rossonera scenderà in campo sabato nel match contro la Salernitana, reduce dal ko contro interno contro la Juventus. Il tecnico del Diavolo potrebbe effettuare dei cambi rispetto alla sfida di Marassi: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Florenzi, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, confermati Tonali e Kessie, mentre in attacco, tutto ruota attorno a Zlatan Ibrahimovic.

Il totem svedese potrebbe partire dal 1'minuto ma anche preservato per la sfida di Champions contro il Liverpool, fondamentale per le sorti europee dei rossoneri.

In attacco, dovrebbe ritornare dal 1'minuto Rafael Leao che dopo la panchina di Marassi è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Dall'inizio potrebbe esserci spazio anche per Salaemakers, mentre possibile ballottaggio tra Messiah e Diaz per il ruolo di trequartista.