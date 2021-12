Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: è questa l'intenzione della Juventus relativamente al Calciomercato.

Il reparto che prossimamente potrebbe subire le maggiori modifiche è l'attacco. L'obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, che però dovrebbe restare a Firenze fino alla fine della stagione. La società guidata da Rocco Commisso chiede infatti una cifra attorno ai 70 milioni di euro, per lasciar partire il classe 2000 già nel mercato invernale.

Idea Lacazette per la Juventus

Per questo, i bianconeri stanno valutando diversi profili per il mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo juventino Cherubini ci sarebbe anche quello di Alexandre Lacazette, attaccante francese dell'Arsenal, che però potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i Gunners, e che quindi potrebbe lasciare Londra a prezzo ribassato già nel mercato invernale.

La Juventus starebbe seguendo con grande interesse la vicenda. La Vecchia Signora deve però fare i conti con l'interesse di alcuni top club europei, tra cui l'Inter che in caso di cessione di Sanchez, potrebbe ritornare sul mercato per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

Juventus-Genoa: torna dal primo minuto Morata, conferma per Dybala

Ritornando alle vicende di campo, la Juventus si prepara a sfidare in campionato il Genoa, reduce dal ko interno contro il Milan. La formazione di Massimiliano Allegri vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo esterno contro la Salernitana.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 4-2-3-1 sceso in campo contro la formazione di Colantuono, con qualche modifica nel pacchetto arretrato: Szczesny in porta; difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo, confermati Locatelli e Bentancur, mentre in attacco torna dal primo minuto Alvaro Morata (in rete nel match dell'Arechi), sostenuto dal trio di mezze punte formato da Kulusevki, Dybala e Bernardeschi.

Il Genoa di Shevchenko presenta diverse assenze importanti come Destro, Caicedo, Criscito e Rovella. L'ex ct dell'Ucraina dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Ekuban e Goran Pandev.