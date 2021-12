In casa Inter c'è grande soddisfazione per il girone di andata, chiuso saldamente in testa alla classifica con 46 punti, a più quattro sul Milan secondo, a più sette sul Napoli e a più otto sull'Atalanta. Un risultato inaspettato dopo la partenza di big come Hakimi e Lukaku e dopo un inizio abbastanza altalenante, che aveva visto tra i calciatori più discussi proprio Denzel Dumfries, arrivato come sostituto dell'esterno marocchino. Nelle ultime settimane, però, l'ex Psv ha trovato anche una certa continuità di rendimento, scatenando alcune sirene di mercato, provenienti in particolare dalla Spagna, sponda Real Madrid.

Per gennaio dovrebbe fare qualcosa con urgenza pure il Napoli, in cerca di un difensore, con gli azzurri che vorrebbero Marash Kumbulla, che alla Roma non sta trovando molto spazio.

Real Madrid su Dumfries

Uno dei giocatori che sembra aver svoltato nelle ultime settimane in casa Inter è Denzel Dumfries. Dopo un inizio difficile, condizionato anche dall'errore commesso contro la Juventus, l'esterno olandese adesso ha trovato la giusta continuità, non facendo rimpiangere nel mese di dicembre Mattia Darmian, infortunato. Anche dal punto di vista realizzativo l'ambiente è molto soddisfatto, con il classe 1996 che ha messo a segno tre reti e collezionato due assist in 16 partite di campionato.

Prestazioni che non sono passate inosservate e che avrebbero attirato nuovamente l'attenzione del Real Madrid.

I blancos avevano fatto un tentativo già la scorsa estate per l'esterno olandese, ma l'Inter ha bruciato tutti versando nelle casse del Psv Eindhoven circa 15 milioni di euro. Ora il club spagnolo sarebbe pronto a tornare all'assalto anche se non sarà semplice convincere i nerazzurri a privarsene. Grazie anche alle ultime uscite, infatti, il suo valore si è triplicato, con il club meneghino che accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solamente per proposte superiori ai 45 milioni di euro.

Napoli su Kumbulla

Mentre per Dumfries ogni discorso sarà relativo alla prossima estate, chi a gennaio farà sicuramente qualcosa è il Napoli, in cerca di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo l'addio di Manolas, tornato in Grecia. Uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli sarebbe quello di Marash Kumbulla, che nella Roma è chiuso da Smalling, Mancini e Ibanez.

Il classe 2000 scalpita per giocare con più continuità e gli azzurri avrebbero la suggestione di ricongiungere lo stesso Kumbulla e Rrahmani, che tanto bene hanno fatto ai tempi di Verona. La valutazione dell'albanese si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma i partenopei potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. Il nome giusto sarebbe quello di Petagna, che farebbe comodo ai giallorossi, soprattutto se Borja Mayoral dovesse andare via con qualche mese di anticipo rispetto alla fine del prestito dal Real Madrid.