Potrebbe entrare presto nel vivo il mercato di riparazione del Crotone. L'avvento del nuovo anno permetterà ai club di depositare, a partire dal 3 gennaio, i contratti stipulati con i calciatori.

Primi sondaggi condotti dalla compagine rossoblu che, tra i vari profili, starebbe seguendo anche quello di Lukasz Teodorczyk, attaccante che ha rescisso il contratto con l'Udinese. Un altro nome che potrebbe interessare sarebbe quello del giovane Suf Podgoreanu, attaccante dello Spezia.

Crotone, rinforzi in attacco

Il reparto nel quale il Crotone dovrebbe operare il numero maggiore di operazioni sarebbe l'attacco.

Tra esterni e punte centrali, gli squali dovranno quasi ricostruire da zero.

Tra i giocatori che potrebbero piacere al club calabrese pare ci sia Lukasz Teodorczyk, calciatore polacco che ha rescisso consensualmente il contratto con l'Udinese ed ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Su di lui, oltre al Crotone, ci sarebbe anche il Pisa, attuale capolista del torneo di Serie B. I toscani vorrebbero puntare sul 30enne ex Charleroi come principale alternativa a Lorenzo Lucca.

Nella scorsa stagione Teodorczyk ha giocato in prestito al Charleroi, in Belgio, collezionando 15 presenze.

Un giovane per l'attacco

Un altro attaccante che sarebbe nella lista degli acquisti del Crotone sarebbe Suf Podgoreanu, 19enne israeliano in forze allo Spezia.

La società calabrese avrebbe già contattato quella ligure per proporre un prestito fino al termine del campionato.

Con quattro presenze in Serie A, Podgoreanu potrebbe accettare offerte provenienti da altre squadre per trovare maggiore spazio e mettersi in mostra in vista della prossima stagione. La pista Israeliana si riproporrebbe così per il Crotone che aveva già cercato Yonatan Cohen, attaccante ora al Pisa.

Crotone, acquisti e cessioni

Prima di accogliere nuovi calciatori, il Crotone sarà chiamato a sfoltire la rosa. Ad andare via potrebbero essere i calciatori meno impiegati in questa prima metà della stagione. Dunque, sul piede di partenza ci sarebbe il difensore Nehuén Mario Paz, autore di prove poco entusiasmanti con tanto di panchina nelle ultime giornate.

In bilico anche Brian Oddei, attaccante arrivato in prestito dal Sassuolo e utilizzato più che altro nei finali di gara.

Quasi certo l'addio di Musa Juwara, escluso dal gruppo squadra sia da Francesco Modesto che durante la breve parentesi targata Pasquale Marino. Potrebbe andar via anche Godfred Donsah, giunto in rossoblu come svincolato dal Bologna. Il centrocampista ghanese dovrebbe trasferirsi in Turchia, al Çaykur Rizespor Kulübü. Il mediano 25enne già conosce il campionato turco, avendoci già giocato in passato con la casacca del Malatyaspor.