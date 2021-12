L'Inter sarebbe al al lavoro per apportare delle modifiche alla rosa di Simone Inzaghi.

Dopo l'emergenza infortuni in difesa che ha costretto il tecnico a schierare, contro lo Spezia, Milan Skriniar centrale affiancato a Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco, si potrebbe accelerare la trattativa per Matthias Ginter. Il calciatore del Borussia Monchengladbach ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i tedeschi. I dirigenti milanesi vorrebbero anticipare il colpo, proponendo uno scambio con Matias Vecino.

Anche il centrocampista uruguaiano ha il contratto in scadenza coi nerazzurri al termine della stagione e vorrebbe cambiare aria per trovare un progetto che possa ritenerlo un profilo centrale.

Sulle sue tracce ci sarebbero già Roma e Napoli, ma uno scambio con il Borussia sarebbe l'operazione privilegiata dai dirigenti meneghini, che vorrebbero potenziare la difesa anche in vista dei contratti in scadenza nel 2022 che riguardano Ranocchia, Kolarov e D'Ambrosio.

Il Monchengladbach però non sarebbe molto d'accordo, perché ritiene Ginter ancora fondamentale per i propri meccanismi tattici, mentre Vecino non interesserebbe particolarmente e soprattutto non sarebbe congeniale al modulo di Adolf Hutter.

L'Inter sarebbe sulle tracce di Pessina

Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di un centrocampista e, dopo aver preso contatti con lo Spezia per Giulio Maggiore, vorrebbero comprendere le possibilità di acquisto di Matteo Pessina.

Il calciatore non sta trovando molto spazio nell'Atalanta dopo il ritorno di Pasalic e potrebbe essere ceduto, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Il classe 1997 sarebbe richiesto da Simone Inzaghi, che lo riterrebbe molto utile nel suo 3-5-2 come mezzala da collocare al posto di Hakan Calhanoglu o di Nicolò Barella.

Denzel Dumfries non avrebbe convinto

Il terzino olandese Denzel Dumfries, arrivato dal Psv per 13 milioni di euro più bonus, non avrebbe soddisfatto le aspettative, infatti, gli è stato spesso preferito Matteo Darmian. Dopo l'infortunio dell'ex United, Dumfries è stato chiamato in causa contro lo Spezia, dimostrando di non essere ancora a proprio agio nel campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter potrebbe decidere anche di cederlo per farlo crescere e puntare su un profili come Nahitan Nandez, ritenuto più pronto e polivalente.

Il centrocampista del Cagliari potrebbe agire da mezzala ma anche come quinto di centrocampo ed avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. I sardi, però, potrebbero accettare un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per il termine della stagione.