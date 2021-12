L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato.

La società nerazzurra intensificare i contatti con il Betis Siviglia e assicurarsi le prestazioni di William Carvalho. Il centrocampista portoghese sarebbe anche nel mirino del Milan, specie qualora non dovesse rinnovare Franck Kessie, ma potrebbe trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi tramite un'operazione che potrebbe vedere andare in porto uno scambio con Matias Vecino. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ci sarebbero i margini per il rinnovo perché non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

I dirigenti nerazzurri vorrebbero assicurarsi le prestazioni di William Carvalho mettendo a segno uno scambio già a gennaio, nel quale si potrebbe anche aggiungere un conguaglio economico a favore del Betis, visto che il classe '92 lusitano il contratto in scadenza nel 2023. Vecino, però, sarebbe seguito anche dalla Roma e dal Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano lo conosce proprio dopo averlo allenato a Milano e lo vorrebbe in Campania soprattutto se Anguissa dovesse assentarsi a gennaio per disputare la Coppa d'Africa.

Carvalho piacerebbe appunto anche al Milan perché Kessie, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, potrebbe non rinnovare col Diavolo.

Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Bremer del Torino

Il Tottenham del nuovo tecnico Antonio Conte potrebbe intanto mettere a segno uno "sgarbo" di mercato alle squadre milanesi affondando il colpo per il centrale difensivo del Torino, Bremer. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Il Tottenham sarebbe disposto a ingaggiarlo già a gennaio infastidendo soprattutto il Milan, alla ricerca di un rinforzo in quel reparto per sostituire l'infortunato Simon Kjaer.

Gli Spurs non sarebbero interessati soltanto al difensore di Urbano Cairo ma vorrebbero comprendere anche i margini per arrivare all'interista Stefan De Vrij.

L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. Una sua eventuale cessione permetterebbe a Marotta e Ausilio di mettere a segno una netta plusvalenza, dopo averlo ingaggiato a parametro zero dalla Lazio.

Il difensore olandese piacerebbe da tempo anche all'Everton e non disdegnerebbe un'avventura in Premier League.