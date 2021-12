Vigilia di campionato per il Crotone che si prepara ad affrontare all'Ezio Scida il Pordenone: uno scontro salvezza tra due compagini appaiate in classifica ma con soli otto punti. La sfida, in programma sabato 18 dicembre alle ore 14:00 metterà in palio tre punti pesanti in ottica salvezza. Una gara che gli squali affronteranno senza Salvatore Molina, calciatore che insieme a Ahmad Benali risulta attualmente fuori dal gruppo squadra. Una scelta difficile ma necessaria, come comunicato dal tecnico Francesco Modesto in conferenza stampa. Per Salvatore Molina il futuro potrebbe essere quindi lontano da Crotone.

Il Monza su Molina

Così come in estate, la notizia della possibile separazione tra il Crotone e Salvatore Molina sembrerebbe aver acceso nuovamente l'interesse del Monza. La squadra della famiglia Berlusconi è allenata da Giovanni Stroppa, ex tecnico del Crotone. Proprio lui gradirebbe riavere in rosa uno dei calciatori che meglio si sono comportati sotto la sua gestione. Per Salvatore Molina si tratterebbe quindi di un cambio di squadra dopo quattro stagioni, un rilancio di carriera dopo una prima parte di campionato difficile e avara di soddisfazioni nella quale ha dovuto anche cambiare ruolo, venendo arretrato in difesa, nella gestione breve e scarsa di risultati di Pasquale Marino.

Crotone, Modesto non cerca alibi

La sfida contro il Pordenone rappresenterà un banco di prova forse decisivo per il Crotone del rientrante Francesco Modesto. Lo stesso tecnico, in conferenza stampa, ha presentato la gara soffermandosi anche sulle esclusioni. "Abbiamo avuto veramente poco tempo per valutare, in mezzo c’è stata la Coppa Italia.

Ogni partita per noi è vitale, la scelta di Molina e Benali fuori è arrivata con la società. Abbiamo deciso di avere gente che crede fino alla fine in questa squadra e che possa continuare a credere nella salvezza, fino alla fine, perseguendo questa impresa. La salvezza? Ci crediamo, sarà una gara bella e non impossibile, dovremo essere bravi a mettere in campo tutto quello che abbiamo per vincere".

Un Crotone a ricostruire

Il mercato di riparazione di gennaio rappresenterà forse l'ultima possibilità per il Crotone aumentare le chance salvezza. Gli squali, con una rosa carente tecnicamente e numericamente, dovranno portare a segno acquisti di qualità e di esperienza. La conferma è arrivata anche dallo stesso Modesto che non si è voluto nascondere alla vigilia del match contro il Pordenone. Rinforzi in ogni reparto a partire dall'attacco dove il Crotone risulta ridotto ai minimi termini e dove a segnare è in pratica il solo Samuele Mulattieri, attualmente infortunato e che si spera possa rientrare per la trasferta di Parma.