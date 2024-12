Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su X dal giornalista Paolo Laganà, la Juventus starebbe sondando il nome di Davide Calabria, esterno difensivo italiano dato in uscita dal Milan. Un'operazione che permetterebbe a Motta di avere un uomo in più in rosa e allo stesso tempo non sarebbe eccessivamente onerosa per la società piemontese.

Calciomercato Juventus, i bianconeri starebbero sondando con il Milan il nome di Calabria

La Juventus continua la propria ricerca di elementi per potenziare il reparto difensivo e date le ultime indiscrezioni che vorrebbero Danilo ormai definitivamente ai margini del progetto bianconero, il lavoro per il ds Cristiano Giuntoli potrebbe addirittura aumentare.

Da questa esigenza dunque nascerebbe l'ultima indiscrezione di mercato riportata da Paolo Laganà su X, nella quale il giornalista da conto di un sondaggio che la società bianconera avrebbe fatto in queste ore con il Milan per il profilo di Davide Calabria.

L'esterno rossonero e ormai ex capitano è legato al club lombardo da un contratto che scadrà nel prossimo 2025 ma da quello che filtra le parti non avrebbero intenzione di continuare insieme il proprio cammino. Il calciatore, finito in panchina da tempo e poco gradito da una parte della tifoseria rossonera dovrebbe dunque passare questi ultimi mesi nel Milan per poi finire nella lista degli svincolati dell'estate 2025. A meno che la Juventus non intensifichi i contatti e riesca a portare il classe '96 alla Continassa per una cifra che a oggi non dovrebbe superare i 5 milioni di euro.

Corsa, letture difensive e grinta: Calabria farebbe comodo alla Juventus di Thiago Motta

Calabria è un terzino destro con esperienza significativa sia in Serie A che in competizioni europee. La sua capacità di adattarsi a diversi schemi tattici (ad esempio come terzino in una difesa a quattro o come esterno in un 3-5-2) lo rende un giocatore molto versatile.

All'occorrenza può anche giocare in posizione più avanzata o come laterale di centrocampo. Tutte caratteristiche che piacerebbero a Thiago Motta.

Nella Juventus andrebbe dunque a ricoprire il ruolo di Cabal, agendo sulla sinistra o come braccetto. Ovviamente data la sua poliedricità, potrebbe poi agire anche al posto di Cambiaso per permettere al forte esterno classe 2000 di rifiatare.

Juventus, l'esperienza di Calabria potrebbe aiutare sin da subito

Ovviamente Calabria rappresenterebbe un profilo low cost e dall'esperienza ben consolidata nel campionato italiano, pertanto non avrebbe bisogno di un particolare ambientamento. Una peculiarità che evidentemente non avrebbero altri profili seguiti dal ds Cristiano Giuntoli come David Hancko del Feyenoord o Antonio Silva, stopper del Benfica.