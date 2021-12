L'Inter avrebbe messo nuovamente nel mirino le prestazioni di Georginio Wijnaldum dopo averlo corteggiato prima che lasciare il Liverpool a parametro zero per trasferirsi al Paris Saint Germain. Con i transalpini sta trovando poco spazio, infatti ha collezionato solo 20 presenze (molte delle quali partendo dalla panchina) e tre gol. Numeri troppo bassi per la sua caratura calcistica, che gli avrebbero fatto pensare di cambiare aria per accettare un progetto che lo renda centrale nel proseguo della stagione. La società presieduta dagli Zhang potrebbe tentare un affondo già a partire dalla prossima sessione di mercato richiedendo un prestito con possibile diritto di riscatto.

Sulle tracce dell'olandese ci sarebbe però anche l'Arsenal di Arteta, che tra l'altro ha anche inviato degli emissari per trattare il trasferimento di Dejan Kulusevski della Juventus. Wijnaldum potrebbe essere interessato ad un approdo in Italia perché avrebbe già parlato in varie occasioni con il suo entourage prima di accettare l'offerta molto onerosa del Paris Saint Germain. Il calciatore potrebbe essere utilizzato da Simone Inzaghi come mezzala al posto di Nicolò Barella o di Hakan Calhanoglu.

Si potrebbe intavolare uno scambio De Roon-Sensi

Stefano Sensi non avrebbe soddisfatto lo staff di Simone Inzaghi e potrebbe lasciare la Pinetina a gennaio. L'ex Sassuolo, a causa di tanti infortuni, è stato costretto a stare lontano dal rettangolo di gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci potrebbe essere un affare con l'Atalanta per uno scambio alla pari con Marten de Roon. I bergamaschi sarebbero però scettici proprio per le precarie condizioni fisiche dell'ex Cesena. La dirigenza della squadra allenata da Gasperini al massimo potrebbe propendere per un prestito con diritto di riscatto.

La cessione dell'olandese potrebbe avvenire soltanto se venisse messo sul piatto un'offerta da circa 25 milioni di euro anche perché il ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2024, è un elemento centrale per il progetto e soprattutto per il tecnico piemontese. De Roon e Freuler, infatti, sono i titolari del centrocampo e l'allenatore non vorrebbe privarsi a metà stagione di un calciatore così fondamentale.

Per quanto riguarda Sensi, sulle sue tracce già dalla scorsa estate, ci sarebbe anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'ex Spezia lo riterrebbe un ottimo investimento per il suo centrocampo a tre ma la valutazione dell'Inter potrebbe essere proibitiva per le casse del club toscano, al quale Marotta potrebbe proporre il cartellino per avere uno sconto per l'acquisto del centravanti Dusan Vlahovic.