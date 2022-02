Ultime ore di mercato di riparazione per il Crotone. Gli squali starebbero sfoltendo la rosa dopo i numerosi arrivi degli scorsi giorni. Ufficiale il trasferimento del centrocampista Luis Rojas al Bologna, imminente sarebbe invece il passaggio del difensore Santiago Visentin al Cittadella. Si attenderebbe invece solo l'ufficialità per il ritorno al Bologna e al Sassuolo di Musa Juwara e Brian Oddei. Addio anticipato alla Calabria anche per il portiere Nikita Contini.

Crotone, Visentin pronto a salutare

Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l'esperienza in rossoblù del difensore Santiago Visentin.

Il calciatore, arrivato in estate dalla Virtus Verona, sarebbe prossimo a cambiare maglia, passando al Cittadella. Il calciatore, poco impiegato nella prima parte del campionato, potrebbe liberare il posto in rosa per il ritorno di Vladimir Golemic, difensore serbo in forza al club del Pas Lamia in Grecia.

In uscita gli squali avrebbero ormai perfezionato anche il prestito del giovane difensore Giovanni D'Aprile al Torino con la formula del prestito. Il giovane del settore Primavera del Crotone dovrebbe andare a giocare tra le fila della squadra Primavera del club granata.

Rojas ceduto al Bologna

Dopo due anni senza particolari gioie al Crotone, ora avrà la possibilità di imporsi nella rosa del Bologna di Sinisa Mihajlovic il centrocampista Luis Rojas.

Ufficiale la sua cessione in prestito fino al 30 giugno 2022 al Bologna con la formula del prestito.

Nei giorni scorsi il Bologna aveva girato come contropartita tecnica l'attaccante Gianmarco Cangiano al Crotone, nella scorsa stagione in forza all'Ascoli.

In mezzo al campo i calabresi potrebbero per accogliere il fantasista Nikolas Spalek in uscita dal Brescia, al termine di una lunga trattativa avviata ormai da inizio gennaio.

Crotone, le altre operazioni

Dopo essere stati esclusi dalla rosa nelle ultime uscite stagionali gli esterni Musa Juwara e Brian Oddei faranno il loro ritorno ai rispettivi club, il Bologna e il Sassuolo per fine prestito anticipato.

In entrata gli squali starebbero trattando il terzino Manuel Nicoletti attualmente al Foggia.

Un altro nome che sarebbe stato trattato dal Crotone è quello del difensore Simone Iacoponi, prossimo alla rescissione del contratto con il Parma.

Una possibile cessione inizialmente non preventivata sarebbe quella del portiere Nikita Contini. Il calciatore, arrivato in prestito dal Napoli in estate, sarebbe vicino a trovare un accordo con il Vicenza.

Nulla da fare per il ritorno di Federico Ricci: l'attaccante ha lasciato la Reggina per vestire la maglia dell'Ascoli.