Sono ore calde in ottica mercato quelle del Crotone alle prese con diverse trattative. Dopo le voci emerse in estate il centrocampista Luis Rojas potrebbe lasciare gli squali in prestito per traferirsi al Bologna. I felsinei come contropartita avrebbero offerto il prestito fino a fine torneo del giovane attaccante Gianmarco Cangiano. Potrebbe sbloccarsi in queste ore il trasferimento del trequartista Nikolas Spalek dal Brescia al Crotone, operazione a titolo definitivo. Ipotesi di ritorno, in difesa, di Manuel Nicoletti ora al Foggia.

Crotone, Rojas ai saluti

Un talento che non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra le fila del Crotone è sicuramente Luis Rojas. Il centrocampista cileno, da due stagioni in Calabria, ha ottenuto solamente 10 presenze, quasi tutte da subentrato. Nonostante i diversi cambi di allenatore l'ex calciatore dell'Univesidad de Chile non è riuscito ad ottenere delle chance, rimanendo ai margini della rosa del Crotone. Per lui in rossoblù alcune gare disputate con la formazione Primavera, ora una possibilità importante all'orizzonte: il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic starebbe provando ad ottenere il suo prestito fino a fine torneo.

Cangiano verso la Calabria

Nell'operazione che potrebbe portare il centrocampista Luis Rojas a vestire la maglia del Bologna, il Crotone potrebbe ottenere in cambio, come contropartita tecnica, il prestito dell'attaccante Gianmarco Cangiano.

Un profilo giovane ma che al suo attivo può contare alcune presenze con il Bologna in Serie A e una stagione da protagonista, quella 2020-2021, tra le fila dell'Ascoli in Serie B. Sicuramente una scommessa per la dirigenza calabrese, un profilo che però potrebbe rappresentare un nuovo talento da fare crescere sulla falsa riga di quanto fatto in estate con il prestito dall'Inter di Samuele Mulattieri.

Crotone, operazioni in corso

Potrebbe sbloccarsi a breve la lunga trattativa tra il Crotone e il Brescia per l'arrivo in rossoblù del fantasista Nikolas Spalek. Il calciatore delle Rondinelle avrebbe già dato il suo assenso alla cessione agli squali. Il nodo della trattativa ruoterebbe sul contratto del calciatore, in scadenza a fine stagione.

Il Brescia non vorrebbe perderlo a parametro zero e avrebbe richiesto un indennizzo per lasciarlo partire. In difesa il Crotone starebbe pensando anche ad un ritorno, quello di Manuel Nicoletti, calciatore cresciuto nel settore Primavera degli squali e ora in forza al Foggi in Serie C. Una trattativa complicata visto che il club dei Satanelli non sembrerebbe intenzionato a far partire il calciatore in questa finestra di contrattazioni invernale.