Vigilia di campionato per il Crotone che guarda alla trasferta del Tardini di Parma con un occhio rivolto alle ultime trattative di mercato. In uscita gli squali starebbero perfezionando la cessione in prestito di Luis Rojas al Bologna e di Brian Oddei con ritorno anticipato al Sassuolo. In uscita rimarrebbe anche Niccolò Zanellato che dovrebbe salutare la Calabria dopo quattro stagioni.

Crotone, Rojas riparte dal Bologna

Dopo due anni con poche soddisfazioni e poco spazio tra le fila del Crotone la carriera del centrocampista Luis Rojas proseguirà in Italia ma al Bologna in massima serie.

Il calciatore nelle prossime ore farà ufficialmente parte della rosa dei Felsinei. In cambio il Bologna ha già girato il prestito dell'attaccante Gianmarco Cangiano, ufficializzato dal Crotone nella mattinata del 29 gennaio, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Per l'ex centrocampista dell'Univesidad de Chile si tratterà di una grande occasione per farsi notare nel calcio che conta.

Oddei rientra al Sassuolo

Con sole undici presenze e nessuna rete all'attivo sembrerebbe ormai finita l'esperienza calabrese dell'attaccante Brian Oddei. Il calciatore avrebbe già fatto rientro al Sassuolo abbandonando la città di Crotone. Anche se inizialmente sembrava destinato ad un nuovo prestito, negli ultimi giorni la società neroverde starebbe pensando ad una sua riconferma fino al termine del campionato.

In questo modo il tecnico Federico Dionisi potrebbe garantirsi delle alternative nel reparto avanzato senza dover attingere al mercato di riparazione di gennaio. Poche presenze per Brian Oddei a Crotone, per lo più spezzoni di gara da subentrato, ora il ritorno imminente in Serie A.

Crotone, le altre trattative

Gli ultimi giorni di mercato dovrebbero portare in dono al tecnico Francesco Modesto altri rinforzi.

Prossimi alla chiusura sarebbero i trasferimenti dell'attaccante Bobby Adekanye dalla Lazio e del difensore Wladimir Golemic dal Pas Lamia. Possibile invece la cessione a centrocampo di Niccolò Zanellato per il quale l'ipotesi più concreta sarebbe la Spal. Possibile ritorno al Crotone per il terzino Manuel Nicoletti attualmente in forza al Foggia mentre si attenderebbero sviluppi per il centrocampo Nikolas Spalek dal Brescia.

In difesa il Crotone potrebbe cedere Santiago Visentin al Cittadella con la formazione veneta che avrebbe proposto uno scambio di prestiti con il centrocampista Christian D'Urso. Con l'arrivo di Manuel Marras dal Bari ormai ufficiale il Crotone potrebbe portare a segno in chiusura un ultimo acquisto in attacco, un calciatore di esperienza e qualità.