In casa Inter sono ore molto calde sul fronte mercato, non soltanto nell'immediato. I nerazzurri, infatti, starebbero chiudendo l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta e Felipe Caicedo dal Genoa per gennaio, mentre per giugno avrebbe cominciato a lavorare per chiudere l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo, con il centravanti che sarebbe una sorta di risposta alla Juventus, che ha chiuso il colpo Vlahovic in queste ore. L'attaccante, inoltre, non sarebbe l'unico colpo per la quale lavora la società nerazzurra per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il club bianconero, intanto, oltre al centravanti vorrebbe chiudere anche l'acquisto di un centrocampista e avrebbe sondato la pista Nahitan Nandez con il Cagliari.

I tre colpi per l'Inter di giugno

L'Inter avrebbe cominciato a lavorare per la sessione estiva di mercato dopo aver quasi chiuso gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo. La priorità sarà un centravanti che possa alternarsi con Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e non può reggere i tre impegni in una settimana. Per questo motivo sembrerebbero ben avviate le trattative con il Sassuolo per bloccare Gianluca Scamacca. L'attaccante è esploso definitivamente in questa stagione, in cui ha realizzato nove reti in ventidue partite di campionato.

Il classe 1999 non è l'unico che potrebbe arrivare dal club emiliano, visto che Ausilio e Marotta vorrebbero inserire nell'affare un altro pupillo, Davide Frattesi, per rinforzare il centrocampo. Operazione complessiva da 60 milioni di euro e poco più ma per abbassare l'esborso economico la società nerazzurra proverà ad inserire due contropartite tecniche, Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola, per una valutazione tra i 20 e i 25 milioni.

L'altro colpo l'Inter vorrebbe metterlo a segno in difesa, dove l'obiettivo numero uno sarebbe Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, a causa del contratto in scadenza a giugno 2023, operazione che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Stefan De Vrij, che piace in Inghilterra e valutato 25 milioni.

Juventus su Nandez

La Juventus è la grande protagonista di queste ore di mercato e i bianconeri, dopo Dusan Vlahovic, vorrebbero anche un rinforzo in mezzo al campo. Il club avrebbe puntato il centrocampista uruguaiano, Nahitan Nandez, ormai destinato a dire addio al Cagliari. Il giocatore ritiene la propria avventura in Sardegna ai titoli di coda ma non sarà semplice convincere i rossoblu. Il club lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Bisogna vedere se l'affare andrà in porto in prestito con diritto/obbligo di riscatto o se sarà inserita una contropartita tecnica nell'affare. In quel caso occhio al nome di Kaio Jorge, che potrebbe essere ceduto in prestito al club di Giulini per farlo giocare con maggiore continuità.