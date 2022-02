Pur essendo ancora a fine febbraio non mancano le indiscrezioni di mercato per l'Inter in vista della sessione di trasferimenti estiva.

Tra i calciatori che hanno maggior mercato in casa nerazzurra, c'è sicuramente Lautaro Martinez, il quale nonostante il periodo d'appannamento, sarebbe nel mirino dei maggior top club europei che starebbero monitorando le sue prestazioni. In modo particolare, le società inglesi sarebbero interessati al "Toro": oltre al Chelsea di Tuchel a caccia di un attaccante di spessore, e del Liverpool di Jurgen Klopp che a fine stagione potrebbe salutare Firmino, in corsa ci sarebbe anche il Manchester United di Rafl Ragnick, pronto ad un progetto di giovanni con i Red Devils, che hanno tutta l'intenzione di effettuare un mercato di altissimo livello per ritornare ai vertici del calcio inglese ed internazionale.

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il bomber argentino, ma di fronte ad un'offerta attorno agli 80 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare. Ecco perchè la dirigenza nerazzurra ha pronte le possibile alternative con Gianluca Scamacca, primo nome sulla lista del direttore sportivo Giuseppe Marotta. Oltre all'attaccante del Sassuolo, valutato 35-40 milioni di euro, la società interista sta valutando anche altri profili come quello di Jonathan David del Lille, attaccante canadese classe 2000.

Inter, pareggio amaro con il Genoa

Intanto, in campionato l'Inter non riesce più a segnare. Così si può sintetizzare lo 0-0 contro il Genoa: a Marassi, nonostante le tante occasioni, la formazione di Simone Inzaghi non riesce a sfondare il muro rossoblù e perde un'opportunità importante dopo il pareggio casalingo del Milan.

Per quanto concerne la formazione, Inzaghi conferma il suo 3-5-2, con Sanchez in attacco affiancato da Edin Dzeko. L'Inter parte forte e sfiora l'1-0 con Calhanoglu che su assist di Barella calcia a lato della porta difesa di Sirigu. Il Genoa riparte e sfiora il vantaggio con Gudunmsonn che a tu per tu con Handanovic calcia fuori, e successivamente con Melegoni, la cui conclusione viene fermata dal portiere sloveno.

Dopo la doppia chance per il Grifone, i nerazzurri ricominciano ad attaccare e sfiorano il vantaggio con Dzeko.

Nella ripresa, l'undici di Inzaghi domina e va vicinissimo alla vittoria con il colpo di testa di D'Ambrosio che si stampa sulla traversa, a Sirigu battuto. Nel finale, spazio anche a Lautaro, che nei minuti di recupero, prova la conclusione ma viene stoppato dal super intervento di Ostigaard che salva il Genoa e lo 0-0.

Un pareggio amaro per l'Inter, che ora cercherà l'immediato riscatto nel derby di Coppa Italia contro il Milan e nella prossima sfida di campionato contro la Salernitana.