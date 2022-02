L'Inter sta lavorando sul fronte mercato in vista della prossima estate: non solo sul fronte degli acquisti, ma anche per mantenere i giocatori di maggior qualità e carisma all'interno dell'organico a disposizione del tecnico Inzaghi.

Uno dei calciatori che sta attirando maggiore interesse a livello internazionale, è Lautaro Martinez, che nonostante il leggero momento di appannamento, ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club europei: oltre all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che già nella scorsa sessione di calciomercato aveva dimostrato un interesse per il 10 interista, si stanno muovendo anche alcuni top club inglesi che stanno monitorando la situazione del Toro, in particolare il Chelsea che con l'Inter ha già chiuso l'operazione Lukaku, ma soprattutto il Tottenham di Antonio Conte, a caccia di un partner di alto livello per Harry Kane.

Gli Spurs sarebbero interessati anche a Stefan De Vrij, e potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 100 milioni di euro, per accaparrarsi i due calciatori nerazzurri. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere i suoi calciatori migliori ma, di fronte a offerte importanti, potrebbe trattare.

In caso di una possibile cessione di Lautaro, i nerazzurri potrebbero virare su Jonathan David, talento canadese in forza al Lille. Mentre per la difesa l'obiettivo numero resta Gleison Bremer, centrale del Torino che però sarebbe nel mirino del Bayern Monaco, pronto ad ingaggiarlo visto l'addio a fine stagione di Nicolas Sule.

Inter, ko con il Sassuolo. Sfida con il Genoa fondamentale

Intanto arriva una brusca frenata dell'Inter in campionato, che non riesce ad approfittare del mezzo passo falso del Milan per ritornare in vetta alla classifica.

Infatti, il Sassuolo di Dionisi espugna San Siro grazie ad un secco 2-0 firmato da Raspadori e Scamacca,,quest'ultimo attaccante nel mirino proprio dei nerazzurri per la prossima stagione.

Il Sassuolo parte fortissimo e nei primi minuti cala gli assi, passando prima in vantaggio con la connection Berardi-Raspadori, con il talentino neroverde che batte Handanovic, firmando l'1-0.

I neroverdi dominano e raddoppiano con Scamacca, che su grandi assist di Traorè firma il 2-0. L'Inter prova a scuotersi ma manca di concretezza sotto rete con Dzeko e Lautaro che non riescono a ribadire in rete le tante occasioni da parte degli uomini di Inzaghi.

Una sconfitta bruciante per i nerazzurri, che dovranno riscattarsi a partire dalla trasferta di Marassi contro il Genoa di Blessin, reduce dal pareggio esterno contro il Venezia. Una sfida fondamentale anche perchè precede il derby di Coppa Italia contro il Milan di Pioli, nel match di andata della semifinale.