La Juventus dopo la vittoria contro l'Empoli dovrà disputare diversi match importanti fra Coppa Italia, campionato e Champions League. Saranno settimane decisive per raggiungere gli obiettivi stagionali, su tutti arrivare almeno quarta in campionato e arrivare fino in fondo in competizioni come la Coppa Italia e la Champions League. C'è però molto lavoro da fare anche sul mercato, in particolar modo è da valutare la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spicca Paulo Dybala. All'argentino potrebbe essergli offerto un ingaggio minore rispetto a quello di cui si parlava qualche mese fa.

Possibile offerta per un contratto di quattro anni per Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire a Dybala circa 7 milioni a stagione più bonus fino a giugno 2026 senza pagare le commissioni all'agente sportivo. Un'offerta che difficilmente si potrà modificare anche perché la Juventus ha deciso di diminuire il monte ingaggi. Inoltre non vorrebbe pagare la commissione da 5 milioni a stagione all'agente sportivo Jorge Antun. L'argentino con i bonus guadagnerebbe di più dell'ingaggio attuale, dovrebbe essere invece confermato lo stipendio di 4 milioni a stagione a Cuadrado, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Sarebbero vicino al prolungamento contrattuale anche Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Non ci sono novità invece per Federico Bernardeschi, con la Juventus che potrebbe offrirgli circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Attualmente il centrocampista guadagna 4 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus se non dovesse confermare Dybala, Morata e Kean effettuerà diversi acquisti nel Calciomercato estivo. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera c'è Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace come punta è Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo che potrebbe trasferirsi in bianconero per circa 30 milioni di euro.

C'è molto lavoro da fare anche per il centrocampo, che sembra il settore che ha più bisogno di un rinforzo di qualità. Come ha dichiarato il giornalista sportivo Ceccarini ci sarebbe un interesse concreto per Frankie de Jong, giocatore del Barcellona che dopo un inizio di stagione deludente sta dimostrando di essere molto importante. La società catalana però potrebbe decidere di monetizzare dalla sua cessione anche perché la cessione del suo cartellino potrebbe garantire almeno 70 milioni di euro.