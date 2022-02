La Juventus si guarda già attorno in vista del Calciomercato estivo. Il reparto principalmente sotto osservazione è il centrocampo: nonostante l'arrivo di Zakaria nel mercato invernale, la dirigenza bianconera sta monitorando altri profili per puntellare il punto nevralgico del campo, con acquisti di quantità ma soprattutto qualità.

Idea De Jong per i bianconeri

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche il nome di Frenkie De Jong, centrocampista olandese in forza al Barcellona, che dopo una prima parte di adattamento agli schemi di Xavi, sta trovando continuità di rendimento.

Nonostante ciò, vista la presenza di Busquets e dei talenti Pedri e Gavi, il suo futuro potrebbe non essere al Barcellona: la Juve sta monitorando la situazione come altri top club europei, fra i quali Manchester United e Chelsea. Pare difficile che i blaugrana possano privarsi del talento ex Ajax, ma in caso di cessione, il club bianconero resta alla finestra.

Oltre alla mediana, la Vecchia Signora sta monitorando diversi profili anche per la trequarti: l'obiettivo numero resta Nicolò Zaniolo, ma la dirigenza juventina sta studiando anche altri profili come quelli di Christopher Nkunku del Lispia e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.

Juve, le condizioni di Dybala e Rugani

Oltre ai possibili acquisti per la prossima stagione, la Juventus sta lavorando sul campo per continuare a coltivare l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League.

Dopo il pareggio nel derby contro il Torino, la compagine bianconera sta lavorando per le prossime due sfide contro il Villareal in Champions, e contro l'Empoli nel prossimo turno di Serie A.

Non prenderanno parte alle due sfide Daniele Rugani e soprattutto Paulo Dybala. La Joya ha accusato un problema alla coscia durante il derby ed è stato sostituto.

Il numero 10 argentino non sarà disponibile per i prossimi due match ma la situazione non sembrerebbe preoccupante: infatti, visti i 10 giorni di riposo stimati, potrebbe tornare a disposizione per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina oppure per il match di campionato contro lo Spezia. Discorso simile anche per Rugani, che ha non ha partecipato al match con i granata, causa un problema nel riscaldamento.

Buone notizie invece arrivano da Leonardo Bonucci, che ha smaltito il suo infortunio e si appresta a ritornare in campo, anche se non è detto che possa partire dal primo minuto contro il Villarreal.