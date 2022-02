Il calciomercato della Juventus nel mese scorso è stato particolarmente attivo e ambizioso: il doppio colpo Vlahovic - Zakaria ne è la riprova. Ma la "Vecchia Signora" non sembra volersi fermare ed è già alla ricerca di nuovi rinforzi in vista del mercato estivo.

Uno dei reparti che potrebbe ricevere maggiori stravolgimenti è quello del centrocampo. Per la zona nevralgica del rettangolo verde infatti, la Juventus avrebbe intenzione di immettere giocatori dal tasso tecnico elevato e, secondo indiscrezioni odierne, l'occhio di Cherubini si sarebbe posato su Nabil Fekir.

Il nome nuovo per i bianconeri è quello di Nabil Fekir

Stando a quanto riportato dalla stampa sportiva spagnola, il Calciomercato estivo della Juventus potrebbe aprirsi con un colpo esplosivo. Il nome di Nabil Fekir infatti, avrebbe seriamente attratto le attenzioni della società bianconera. Classe 1993, francese di origini algerine, Fekir ha mostrato tutta la sua classe cristallina nella Ligue One, dove con la maglia del Lione ha segnato 68 reti in 193 partite, servendo inoltre 46 assist per i compagni. Nel 2019, si è poi trasferito al Real Betis Siviglia, che per 19,5 milioni di euro si è accaparrato le sue prestazioni sportive.

Ad oggi, seguendo i rumors provenienti dalla Spagna, il prezzo del cartellino di Fekir starebbe lievitando e la Juventus per averlo potrebbe doversi scontare con diversi di blasone.

Su Fekir anche le attenzioni del Barcellona e del Tottenham

Come già anticipato, non sarebbe solo la Juventus ad aver adocchiato Nabil Fekir per rafforzare la propria rosa. Infatti, il Barcellona di Xavi e il Tottenham di Antonio Conte starebbero seguendo le prestazioni del centrocampista francese che sta convincendo anche nell'attuale Liga.

Ovviamente il Real Betis beneficerebbe di quella, che a tutti gli effetti, parrebbe un'inevitabile asta di calciomercato tra le tre compagini interessate; anche se - dalle voci che filtrano - il prezzo necessario per portare via il 28enne sarebbe davvero notevole. Si parla di 100 milioni di euro. Un incasso che rappresenterebbe per il club biancoverde una plusvalenza molto importante (quintuplicherebbe infatti cinque volte la cifra spesa dal club sivigliano per acquistare il giocatore).

La Juventus dunque è avvisata: per dare ad Allegri quel giocatore di estro e talento nel centrocampo prettamente muscolare dei bianconeri serviranno davvero tanti soldi.