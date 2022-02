Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa ed in Champions League.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: in vista della decisione di Zlatan Ibrahimovic di continuare con la maglia del Diavolo, la dirigenza milanista sta sondando diversi profili giovani e di qualità che possano completare il pacchetto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello del connazionale di Zlatan, ovvero Isak, attaccante svedese in forza al Real Sociedad, che con la maglia del club spagnolo sta offrendo grandi prestazioni ed ha attirato su di se l'interesse dei maggior top club europei. Il Milan sta osservando con grande attenzione la situazione del giovane bomber svedese, che sarebbe nel mirino anche del Barcellona di Xavi, a caccia di un bomber di assoluto livello per tentare l'assalto alla Liga nella prossima stagione e ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa.

Oltre Isak, il Diavolo guarda anche in Italia, ed in particolare in casa granata con il Gallo Andrea Belotti, che potrebbe essere un'alternativa interessante per la prossima stagione.

Infatti, il numero nove e capitano granata non ha ancora rinnovato con la società di Urbano Cairo: per questo i rossoneri starebbero monitorando con grande attenzione anche questa opzione, ma devono guardarsi dall'interesse dei cugini dell'Inter.

Un derby di mercato potrebbe accendersi anche su Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille, che sarebbe nel mirino dei nerazzurri in caso di cessione di uno dei pezzi pregiati in attacco.

La dirigenza francese valuta il talento canadese non meno di 40 milioni di euro.

Milan, le ultime di formazioni: conferme per Messiah e Giroud

Oltre ai possibili acquisti di mercato per la prossima sessione estiva di Calciomercato, il Milan vuole riscattare il mezzo passo falso dell'Arechi contro la Salernitana e confermarsi in testa alla classifica.

Gli uomini di Pioli ospitano l'Udinese di Cioffi, reduce dalla bella prestazione contro la Lazio.

Per quanto riguarda la probabile formazione, il tecnico rossonero dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con una sola novità rispetto al match contro la compagine campana, ovvero l'inserimento di Frank Kessie dal 1' minuto per lo squalificato Bennacer.

Sulla trequarti, conferma per Junior Messias in vantaggio su Salaemaekers, mentre in attacco ancora spazio ad Olivier Giroud, pronto a trascinare l'attacco rossonero, assieme a Rafael Leao. Parte dalla panchina Ante Rebic, che come contro la Salernitana ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per lo schema tattico di Pioli.