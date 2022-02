Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese così da ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Reparto sotto osservazione è il centrocampo: se il sogno resta Paul Pogba, al dirigenza juventina starebbe monitorando diversi profili per rinforzare il reparto nevralgico a disposizione di Allegri, con acquisti giovani ma di grande personalità e qualità.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe quello di Gavi, talento cristallino del Barcellona che grazie al grande lavoro svolto da Xavi, si sta ritagliando uno spazio importante nel nuovo corso bluagrana.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione, ed in estate potrebbe decidere di pagare la clausola da 50 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talento spagnolo. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma soprattutto dalle possibili offerte che il Barcellona potrebbe ricevere: infatti, sul calciatore ci sarebbe l'interesse di alcuni top club di Premier League, come il Liverpool di Jurgen Klopp, un maestro nel lanciare e coltivare il talento dei migliori giovani del panorama calcistico internazionale.

Sullo sfondo, restano altri giocatori che la dirigenza bianconera sta monitorando ovvero Renato Sanches del Lille, Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco già trattato nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, prima dell'arrivo di Denis Zakaria a gennaio.

Juve, le ultime di formazione: possibile chance per Kean

Oltre alle vicende di mercato, la Juventus sta lavorando sul campo per riprendere la marcia in campionato. Dopo i pareggi contro il Torino nel derby ed in Champions League contro il Villareal, la formazione di Allegri cerca il riscatto nella trasferta del Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli, reduce dal ko di Marassi contro la Sampdoria.

Il tecnico bianconero potrebbe effettuare delle modifiche di formazione, vista l'imminente sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina ed anche alcuni infortuni pesanti come quello di Weston Mckennie, fuori per circa due mesi per un problema alla caviglia. Dal 1'minuto dovrebbe rivedersi Leonardo Bonucci, pronto a riprendersi il centro della difesa assieme a De Ligt, mentre a centrocampo possibile inserimento per Arthur.

Infine, la novità più importante potrebbe esserci in attacco con Moise Kean, che si candida ad un posto da titolare accanto a Dusan Vlahovic, con Alvaro Morata che potrebbe partire dalla panchina ed essere un arma importante a gara in corso.