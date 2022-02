Anche se siamo solo a febbraio, il Milan pensa già a come rinforzare la propria rosa in vista del Calciomercato estivo.

Un reparto particolarmente sotto osservazione è la trequarti, con la dirigenza rossonera a caccia di un esterno che possa migliorare la batteria di giocatori di qualità a disposizione di Pioli.

Torna di moda il nome di Deulofeu nel calciomercato del Milan

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo in forza all'Udinese, peraltro con un passato in rossonero (vi giocò per sei mesi a inizio 2017, segnando 4 gol in 17 presenze).

Il Diavolo starebbe monitorando con attenzione la situazione dell'esterno ex Barcellona e Watford, valutato intorno ai 15 milioni di euro dalla società di Pozzo. Oltre alla richieste economiche del club friulano, i rossoneri devono fare attenzione all'interesse anche del Napoli di Luciano Spalletti, a caccia di un esterno di qualità e rapidità che possa sostituire degnamente il capitano Lorenzo Insigne, promesso sposo del Toronto.

Deulofeu non è il solo calciatore monitorato dalla dirigenza milanista: sono vari i nomi come quello di Bergwijn del Tottenham e di Memphis Depay, che come il connazionale sembrerebbe tagliato fuori da Xavi nel nuovo corso del Barcellona.

Milan, interesse del Newcastle per Botman

Oltre al reparto offensivo, il Milan sta lavorando per rinforzare anche gli altri reparti.

Per quanto concerne la difesa, l'obiettivo numero resta Sven Botman, centrale del Lille che da mesi è nel mirino del Diavolo che già nella sessione invernale di calciomercato ha tentato di accaparrarsi le prestazioni del talentuoso difensori in forza ai campioni di Francia in carica.

Però la trattativa non si è concretizzare, con la dirigenza milanista che cercherà in questi mesi un accordo con il club francese per chiudere l'operazione.

Il Milan deve però guardarsi dall'interesse dei top club inglesi, in particolare del Newcastle che potrebbe offrire una cifra attorno ai 30 milioni di euro per convincere il Lille.

Il Diavolo resta in pole, anche per le precedenti operazioni effettuate con la società francese ovvero Mike Maignan e Rafael Leao.

Inoltre, con il Lille sarebbe aperto anche il discorso riguardante Renato Sanches, centrocampista portoghese che resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo, visto il possibile addio di Franck Kessié a fine stagione.