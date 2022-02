Stefano Pioli sta rendendo il Milan una squadra sempre più solida. Nonostante i rossoneri abbiano patito più infortuni rispetto a ogni rivale di Serie A, il tecnico è riuscito a "convincere" la propria squadra a seguirlo sotto ogni dettame tecnico. Questo ha permesso al Diavolo di rimanere ai piani alti del campionato, giocando metà di esso praticamente senza attaccanti di ruolo. Zlatlan Ibrahimovic infatti, è rimasto più in infermeria che in campo, mentre Giroud ha combattuto con continui fastidi fisici che ne hanno compromesso più di una volta, la permanenza sul rettangolo verde.

Pare evidente che Maldini e Massara questa estate debbano agire pesantemente nella sezione di Calciomercato. Oltre a dover sostituire il possibile partente Kessié, il duo dirigenziale, dovrà quasi certamente mettere mano sul reparto offensivo. Diversi nomi sono stati accostati alla compagine rossonera e nella giornata di oggi se ne è aggiunto uno nuovo, Luis Muriel dell'Atalanta.

Calciomercato, Milan e Juventus tengono d'occhio Luis Muriel

Stando ad alcune indiscrezioni di calciomercato Luis Muriel, attaccante tutto tecnica e velocità in forza all'Atalanta, potrebbe lasciare la squadra bergamasca nel prossimo luglio.

In questa stagione, il colombiano, come la Dea, sta un po' faticando rispetto alle annate precedenti, avendo collezionato solamente 6 gol nelle 24 partite in cui è sceso in campo.

Questo, oltre che una carta d'identità non più "verde" (ad aprile compie 31 anni), starebbe creando più di uno spunto di riflessione a Percassi e Gasperini, che potrebbero voler rinfrescare l'attacco nerazzurro con forze nuove. Da questo presupposto dunque, il Milan partirebbe per avviare una trattativa di mercato con l'Atalanta.

Tuttavia, non solo i rossoneri starebbero osservando l'evolversi della situazione Muriel, tanto che anche la Juventus avrebbe messo sotto osservazione il colombiano. La base per la trattativa sarebbe di 15 milioni, un ottimo prezzo se si considera la qualità che il bomber classe 1991 può sprigionare se messo nelle giuste condizioni.

Milan, oltre a Muriel occhi su Belotti e Isak

Come da prassi, i dirigenti del Milan non si starebbero fermando sulla scelta di un unico calciatore. Oltre a Luis Muriel, per l'attacco rossonero Maldini e Massara avrebbero adocchiato un paio di alternative di tutto rispetto. Il primo sarebbe una scelta navigata, di esperienza come Andrea Belotti, bomber del Torino ormai in rotta dichiarata con Cairo e la compagine granata.

Il secondo nome sarebbe una scelta forte e di prospettiva, Alexander Isak, centravanti svedese classe 1999 che ha stupito i critici con prestazioni convincenti con la maglia della nazionale e della Real Sociedad, club dove attualmente gioca.