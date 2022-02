La prossima sessione estiva di Calciomercato vedrà tra le grandi protagoniste l'Inter, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri, infatti, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in ogni ruolo, devono fare inevitabilmente cassa e per questo motivo non è da escludere la partenza di qualche big, come successo l'anno scorso con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ceduti rispettivamente a Paris Saint Germain e Chelsea. I giocatori più chiacchierati sembrano essere Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, finiti nel mirino del Tottenham su espressa richiesta di Antonio Conte.

Intanto il Milan cerca un rinforzo in attacco per la prossima stagione, dato che ci sono ancora dubbi su Zlatan Ibrahimovic e le sue condizioni fisiche. I rossoneri, per questo motivo, sarebbero pronti a fare un tentativo per Luis Muriel.

Conte guarda in casa Inter

Antonio Conte vorrebbe pescare in casa Inter per rinforzare il suo Tottenham la prossima estate, dopo aver fatto lo stesso con la Juventus a gennaio, comprando dal club torinese Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur per un investimento complessivo superiore ai 60 milioni di euro.

L'allenatore leccese avrebbe chiesto a Paratici due nomi ben precisi: Lautaro Martinez e Stefan De Vrij. Entrambi non stanno vivendo un momento sereno all'Inter, che dal proprio canto è pronta ad ascoltare offerte importanti ma non concederà sconti per due colonne della squadra di Simone Inzaghi.

Con queste due cessioni, però, la società nerazzurra potrebbe realizzare due notevoli plusvalenze, oltre ad avere il tesoretto necessario da poter reinvestire in entrata.

Al momento ci sono stati dei contatti che non sono ancora entrati nel vivo, ma il club meneghino è pronto a cedere De Vrij e Lautaro Martinez per una cifra complessiva superiore ai 100 milioni di euro.

In quel caso l'Inter realizzerebbe una plusvalenza monstre se si pensa che l'olandese è arrivato a parametro zero dalla Lazio, mentre l'attaccante argentino per 20 milioni di euro dal Racing Avellaneda.

Nei giorni scorsi al Tottenham era stato accostato anche Vidal, in uscita dall'Inter.

Milan su Muriel

Il Milan è in cerca di rinforzi per l'attacco in vista della prossima stagione.

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non sono più giovanissimi e ci sono ancora dubbi sul rinnovo dello svedese. Per questo motivo il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Luis Muriel, che sarebbe un vero e proprio jolly offensivo per Stefano Pioli, avendo dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo all'Atalanta. La "Dea" non ha chiuso le porte alla sua cessione e valuta il classe 1991 intorno ai 15 milioni di euro. Maldini e Massara proveranno a inserire una contropartita tecnica tra Saelemaekers e Messias per abbassare l'esborso economico.