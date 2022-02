La Juventus dovrà affrontare molte problematiche in queste settimane dal punto di vista degli infortuni. Se Dybala e Rugani potrebbero rientrare ad inizio marzo, lo stesso non si può dire per Alex Sandro e Chiellini, per i quali Allegri potrebbe aspettare diverse settimane. Ancor più problematico l'infortunio di Weston McKennie, che starà fermo per almeno 2 mesi dopo la frattura del metatarso nel match di Champions League contro il Villarreal. A questi si è aggiunto Kaio Jorge, che si è infortunato al tendine rotuleo e starà fermo otto mesi. Soprattutto a centrocampo la situazione non sarà di facile gestione per Allegri, che potrà contare su Manuel Locatelli, Arthur Melo, Denis Zakaria e Adrien Rabiot da qui a fine stagione.

Potrebbe attingere all'under 23 per aggiungere un altro centrocampista. Si lavora però anche ai rinforzi per il Calciomercato estivo: a tal riguardo potrebbe arrivare un acquisto importante a parametro zero. Piace Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe fisicità e inserimenti, come già dimostrato in questa stagione con il Milan.

Possibile l'ingaggio di Kessié a giugno 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Franck Kessié a giugno. Il centrocampista ivoriano va in scadenza di contratto con il Milan e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale. Ci sarebbe troppa distanza fra l'offerta del Milan da circa 6 milioni di euro a stagione e le richieste del giocatore, che vorrebbe guadagnare circa 9 milioni di euro a stagione.

La Juventus potrebbe offrirgli un contratto importante garantendosi un rinforzo di qualità per il centrocampo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui il Paris Saint Germain e il Tottenham. Potrebbe però rimanere nel campionato italiano, trasferendosi in una società importante come la Juventus che lotta per vincere le competizioni.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero acquistando anche un difensore. Diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera, su tutti Antonio Rudiger e Andreas Christensen. Entrambi vanno in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Soprattutto il tedesco vorrebbe guadagnare una somma importante da almeno 12 milioni di euro netti a stagione.

Si valutano inoltre anche rinforzi per il settore avanzato, soprattutto se dovesse partire Moise Kean. Il giocatore potrebbe essere riscattato in anticipo dall'Everton ed essere ceduto al Paris Saint Germain, società interessata al suo acquisto. Fra i giocatori che piacciono alla Juventus c'è Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo.