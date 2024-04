Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato al canale Juventibus di quello che sarebbe un tentativo last minute del Milan con Zlatan Ibrahimovic di mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus per la trattativa con Thiago Motta.

Momblano: 'Ibra sta provando ad intromettersi tra la Juve e Thiago Motta'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato al canale Twitch Juventibus rivelando di un presunto tentativo del Milan di intromettersi tra Juventus e Bologna per il profilo di Thiago Motta: "So per certo che Ibrahimovic sta forzando la mano su Thiago Motta, probabilmente è a conoscenza del fatto che la firma sul contratto con la Juve non c'è e lui vuole riprovare a mettere una crepa in questa situazione.

Il contratto con la Juve non c'è e non perché i bianconeri esitano ma perché il tecnico ha deciso di informare i dirigenti del Bologna della sua scelta decisiva".

Momblano ha poi rintuzzato su questo tema aggiungendo: "Gesto disperato di Ibrahimovic che quando gli portato nomi come Lopetegui, Fonseca o Farioli e viene a sapere che la firma non c'è e ancora in queste ore prova a intromettersi per Thiago Motta. Dobbiamo tenere conto di questa cosa perché il Milan in questo momento è un magma e potrebbe agire in tempi ristretti perché devono arrivare al dunque in fretta".

Sulle indiscrezioni di un possibile rinnovo tra Bologna e Thiago Motta, Momblano ha poi rivelato: "Non ci sono tracce di un Thiago Motta che riapre al Bologna ma tuttavia la società emiliana sta cercando di trattenerlo: Sartori gli avrebbero infatti offerto rinnovo di un anno con opzione per un secondo, ingaggio raddoppiato, bonus enormi, possibilità di veto sulle cessioni e voce in capitoli sugli acquisti.

Saputo ha parlato informalmente con il tecnico dopo una recente partita e gli hanno proposto questa formula ma lui non avrebbe accettato

Momblano, parlando poi dell'indiscrezione su un possibile dialogo fra Giuntoli e il Monza per Michele Di Gregorio senza aver avvisato Massimiliano Allegri ha chiosato dicendo: "Giuntoli sa quale può essere l'effetto collaterale mediatico ad una storia simile?

Non ne sono sicuro ma sottolineo che se dentro alla Juve c'è una sorta di resa dei conti tra il direttore sportivo e l'allenatore non va bene".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Momblano: 'Ancora ci preoccupiamo di quello che succede con Allegri?

Le parole di Momblano hanno raccolto diverse interazioni con gli utenti di Youtube: "Ma ancora ci si preoccupa se Allegri se la prende e tiene il muso?

La società doveva fare un comunicato, come ha fatto il Bayern Monaco del resto, un paio di mesi fa in cui comunicava al mondo intero che Allegri a fine anno non sarebbe stato più l'allenatore. Non credo che le cose avrebbero potuto andare peggio di così, anzi", scrive un tifoso.

Un altro infine ha scritto: "È molto più semplice. Allegri sapeva del meeting ma non era stato informato da Giuntoli e ha suggerito a una delle tante penne amiche di esporsi negativizzando Giuntoli. Stile gabbione".