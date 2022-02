Blindare i giocatori più importanti della rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte rinnovi: l'intenzione è quella di mantenere i calciatori di maggior qualità, così da dare continuità al progetto.

Dopo il rinnovo di Theo Hernandez, vicinissimo al prolungamento contrattuale con il Diavolo, anche Ismail Bennacer sarebbe pronto alla firma: il centrocampista algerino sarebbe vicinissimo a firmare un rinnovo contrattuale da tre milioni di euro fino al 2026. Una mossa intelligente da parte dei rossoneri, che con il possibile addio a fine di stagione di Frank Kessie (il Presidente non ha ancora rinnovato il proprio contratto), affideranno le chiavi della mediana al duo Tonali-Bennacer, che sotto la gestione targata Pioli, hanno dimostrato una grande crescita dal punto di vista tecnico ma anche della personalità.

Dopo aver completato il rinnovo del mediano, il Milan si concentrerà sui rinnovi del totem Zlatan Ibrahimovic che potrebbe rinnovare per un'altra stagione, ma soprattutto su quello di Rafael Leao, che in questa stagione è finalmente esploso, trovando grande rendimento e continuità. Il Diavolo vorrebbe blindare il suo gioiello portoghese in tempi brevi, visto l'interesse di diversi top club europei come il Manchester City di Pep Guardiola, a caccia dei giovani più interessanti del panorama internazionale.

Inter-Milan, le possibili mosse di Pioli: Kessie trequartista, Giroud prima punta

Intanto, in casa Milan è aria di derby, con i rossoneri di Pioli che domani alle 18 scenderanno in campo contro l'Inter.

Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo della stagione e per la corsa al Tricolore.

Per quanto concerne le possibili mosse, il tecnico rossonero ha ufficializzato il forfait di Zlatan Ibrahimovic, causa problemi al tendine che gli avevano impedito di continuare nel match di San Siro contro la Juventus; il totem svedese si aggiunge ad Ante Rebic, che a causa di un problema alla caviglia non sarà a disposizione contro i nerazzurri di Inzaghi.

Per questo, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con qualche novità tattica: in primis la posizione di Frank Kessie, che dovrebbe agire da trequartista prendendo il posto di Brahim Diaz; il Presidente ha già ricoperto la posizione di trequarti in questa stagione, al Castellani di Empoli dove siglò una doppietta. In difesa dovrebbe ritornare Calabria dall'inizio, mentre difficile è l'impiego di Tomori. Infine, in attacco fari puntati su Olivier Giroud e Rafael Leao, chiamati ad una grande prestazione.