L'Inter è stata una delle protagoniste assolute dell'ultima sessione invernale di Calciomercato con gli arrivi di Robin Gosens dall'Atalanta e Felipe Caicedo dal Genoa. La società nerazzurra, però, avrebbe cominciato a lavorare anche in vista della prossima estate, dando un'occhiata soprattutto al mercato dei calciatori in scadenza di contratto. Uno di questi risponde al nome di Paulo Dybala, vero e proprio pallino dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, che lo portò già alla Juventus nell'estate del 2015.

Anche il Napoli sta provando a programmare il futuro e qualche cambiamento potrebbe esserci in mezzo al campo, soprattutto in caso di cessione di Fabian Ruiz.

Per questo motivo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Jordan Veretout, che sembra in rotta con la Roma.

La possibile offerta dell'Inter per Dybala

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo sembrano essere ad una fase di stallo. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane si sarebbe inserita l'Inter, forte del rapporto di stima e amicizia esistente tra il giocatore e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. Fu proprio quest'ultimo a portarlo a Torino nell'estate del 2015, versando nelle casse del Palermo 40 milioni di euro. Anche quando il dirigente ha lasciato i bianconeri i due hanno continuato a sentirsi con la promessa che si sarebbe provato a ricongiungersi prima o poi.

E l'occasione potrebbe arrivare la prossima estate, visto che i rapporti tra il club bianconero e lo stesso Dybala non sono più idilliaci, come rivelato da Tancredi Palmeri nel suo editoriale su Tmw: "Gli occhi di Dybala sono venati d’ira per il trattamento ricevuto dalla società, ma non a sufficienza per fargli dimenticare i propri sentimenti".

Il noto giornalista ha parlato anche della proposta che sarebbe pronta a fare la società nerazzurra: "Paulo non ha ancora accettato la corte dell’Inter, che senza colpo ferire è pronta a rilevare in toto quella che era stata l’offerta ormai ritirata della Juventus".

Tradotto: l'Inter è pronta a mettere sul piatto un contratto quadriennale, fino a giugno 2026, a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus.

I nerazzurri potrebbero permettersi un investimento simile visto che a fine anno dovrebbero andare via Alexis Sanchez, che guadagna 7,5 milioni, e Arturo Vidal, che ha un ingaggio da 6,5 milioni.

Napoli su Veretout

Anche il Napoli ha cominciato a lavorare in vista della prossima estate e potrebbe esserci qualche cambio in mezzo al campo. In uscita, infatti, non è da escludere la cessione di Fabian Ruiz, per non rischiare di perderlo a parametro zero essendo in scadenza a giugno 2023. In entrata, invece, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Jordan Veretout, approfittando anche del fatto che abbia lo stesso agente di Di Lorenzo e Mario Rui. La Roma non lo ritiene incedibile e lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis punta ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Il nome indicato potrebbe essere quel Matteo Politano, che già fu ad un passo dai giallorossi qualche anno fa, quando giocava nell'Inter.