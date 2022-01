Mantenere i giocatori di maggiori qualità, per continuare il progetto targato Stefano Pioli: è questa l'intenzione del Milan, che sul fronte mercato vuole rinforzare l'organico senza però cedere i calciatori più importanti della rosa.

Ipotesi scambio Kessie-Ndombelè

In ottica mercato, tiene banco la questione legata a Franck Kessie. L'ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe lasciare Milano tra gennaio e giugno. Sul centrocampista ivoriano, ci sarebbe l'interesse di diversi top club europei e tra questi spicca soprattutto il Tottenham di Antonio Conte che dopo aver ritrovato continuità in Premier League, è a caccia di acquisti importanti per ritornare ai vertici del calcio inglese e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli Spurs vorrebbero Kessie già a gennaio e sarebbero pronti a proporre uno scambio ai rossoneri, inserendo il cartellino di Tanguy Ndombelè, che durante la gestione Conte non sta riuscendo a trovare molto spazio. Lo scambio però potrebbe non concretizzarsi, visto l'ingaggio da 10 milioni di euro del centrocampista in forza al club inglese.

In caso di cessione di Kessie, il Diavolo non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando diversi profili: tra questi ci sarebbe quello di Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club francese, e Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, valutato 30-35 milioni di euro.

Milan-Roma, i dubbi di Pioli

Oltre al mercato, il Milan sta lavorando per riprendere la marcia in campionato. I rossoneri se la vedranno questo 6 gennaio contro la Roma di Josè Mourinho.

Per quanto concerne la formazione, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diversi dubbi: il primo riguarda l'esterno destro con il rientro di Calabria che pone il ballottaggio con il grande ex del match Alessandro Florenzi.

L'allenatore del Diavolo recupera anche il totem rossonero Zlatan Ibrahimovic, che va verso una maglia da titolare a discapito di Olivier Giroud.

Il dubbio maggiore di Pioli riguarda il trio di mezze alle spalle del bomber svedese: infatti, Leao e Rebic sembrerebbero recuperati e si contendono una maglia. Restano in pole per completare la trequarti Brahim Diaz e Salaemakers, in grande spolvero nel match del Castellani contro l'Empoli.

Infine, a centrocampo viste le assenze di Kessie e Bennacer causa convocazione per la Coppa d'Africa, il tandem centrale dovrebbe esser composto da Tonali e Bakayoko, chiamati a una prestazione importante.