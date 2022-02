Torna a calcare il manto erboso dell'Ezio Scida il Crotone di Francesco Modesto. Nel turno della 21esima giornata di Serie B 2021-2022, gli squali saranno chiamati a sfidare il Cittadella del tecnico Edoardo Gorini. Una gara che nel corso degli anni si è riproposta per ben 21 volte, con 5 successi del Crotone, 8 pareggi e altrettante vittorie dei veneti. Un match che vedrà diversi volti nuovi in campo dall'una e dall'altra parte. In palio tre punti preziosi per entrambe le formazioni.

Crotone chiamato a scalare la classifica

Dopo la vittoria contro il Pordenone (4-1) nell'ultima gara del 2021, il Crotone scenderà in campo in casa a seguito del doppio pareggio esterno (sempre per 1-1) maturato nelle gare contro Como e Parma.

Gli squali, attualmente terzultimi in classifica, non potranno fare calcoli. Servirà vincere per continuare a sperare nell'aggancio alla zona Play-Out, servirà fare punti per continuare a mantenere viva la speranza di conservare la cadetteria. A mancare tra le fila degli squali sarà lo squalificato difensore Simone Canestrelli, mentre per il Cittadella sicuro assente per il medesimo motivo sarà l'estremo difensore Elhan Kastrati.

Modesto, fiducia nel suo Crotone

A prestare questo importante match di campionato, nella classica conferenza stampa della vigilia è stato il tecnico degli squali, Francesco Modesto. "Affronteremo il Cittadella come sempre, come tutte le altre partite - ha sottolineato il tecnico del Crotone -, siamo consapevoli che si tratta di una corsa al fare più punti possibile.

La mia squadra deve essere aggressiva, deve avere voglia di fare calcio a tutti i costi. Penso che i miei giocatori, sia quelli già in rosa che quelli arrivati da poco, abbiano un obiettivo ben preciso: di tirarsi prima possibile da questa classifica. Giannotti rimarrà fermo per un problema al polpaccio, Festa e Borello sono recuperati”.

Gorini cerca punti in trasferta

Dopo il pareggio interno (1-1) nel recupero della 19esima giornata contro il Cosenza, anche il Cittadella non potrà rallentare la sua corsa. Serviranno punti anche in trasferta, possibilmente tre. La sfida di Crotone non permetterà cali di concentrazione. "Ci aspetta una partita difficile - ha dichiarato il tecnico Gorini alla vigilia - il Crotone ha cambiato 10 giocatori, è tornato lì pure l’allenatore che c’era all’inizio, Francesco Modesto, vengono da 3 risultati utili e lo “Scida” è sempre un campo difficile.

Nel mercato di riparazione ci siamo rafforzati perché è arrivata gente con grandi motivazioni ed entusiasmo. I nuovi acquisti? Li porto tutti. Il nostro obiettivo è dare continuità a quanto fatto di recente".