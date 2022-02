La Juventus, in queste settimane, dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera. Ci riferiamo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. La Juventus dovrà decidere anche il futuro professionale di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La società ha un diritto di riscatto sul cartellino dello spagnolo di circa 35 milioni di euro, somma che attualmente non vorrebbe spendere: la Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus per il giocatore.

Molto però dipenderà dalla volontà di Morata. Secondo alcune notizie di mercato, lo spagnolo vorrebbe trasferirsi al Barcellona, dopo essere stato vicino alla società catalana nel mercato di gennaio. In tal caso, la Juventus potrebbe accontentare il giocatore, facendolo ritornare all'Atletico Madrid e con la società spagnola che tratterebbe con il Barcellona la sua cessione. I catalani potrebbero offrire il cartellino di Memphis Depay per Alvaro Morata.

Possibile scambio di mercato Depay e Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona vorrebbe acquistare Alvaro Morata. Dopo aver provato a farlo a gennaio, la società catalana potrebbe decidere di posticipare l'investimento per lo spagnolo a giugno.

Il giocatore potrebbe ritornare all'Atletico Madrid, con la Juventus che potrebbe decidere di non riscattarlo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Se dovesse ritornare in Spagna, l'Atletico Madrid potrebbe trattare la sua cessione con il Barcellona. I catalani non vorrebbero spendere 35 milioni di euro per il cartellino, per questo potrebbero offrire una contropartita tecnica gradita.

Si tratta di Memphis Depay, che il tecnico Xavi lascerebbe partire. Potrebbe quindi definirsi uno scambio di mercato alla pari, considerando la valutazione simile dei cartellini dei due giocatori.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Vlahovic alla Juventus ha agevolato anche Morata e Dybala, che negli ultimi match hanno dimostrato di essere giocatori molto importanti.

Per questo non è da scartare la possibilità che lo spagnolo venga riscattato e che l'argentino prolunghi il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno. La Juventus potrebbe confermare il settore avanzato anche nella stagione 2022-2023 con un'unica possibile cessione. Quella di Kean, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain. In tal caso potrebbe arrivare come sostituto la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori.